Titrologie du 21 avril 2021. Le décès annoncé d’ Idriss Deby, le président tchadien réélu fraîchement à un sixième mandat présidentiel, est l’actualité principale de la titrologie ivoirienne ce mercredi.

Titrologie du 21 avril 2021 : « La soif du pouvoir a perdu le maréchal Tchadien »

Le décès au combat du Maréchal Idriss Déby Itno, 68 ans, au pouvoir depuis une trentaine d’année, fait les choux gras de la titrologie de ce mercredi. Le désormais ex-chef de l’ Etat, contesté par les rebelles du FACT, venait fraîchement de se faire réélire pour un sixième mandat présidentiel.

Pour Générations Nouvelles, « la soif du pouvoir a perdu le maréchal Tchadien ». Ainsi, peut-on lire à la Une du tabloïd ivoirien, que le dictateur Tchadien est « mort pour un mandat de trop ». Soir Info qui revendique une ligne éditoriale indépendante, tente plutôt d’élucider les circonstances de ce décès tragique.

Allier incontestable de la France, feu Idriss Deby a accédé au pouvoir à la faveur d’un coup d’État en décembre 1990. Mort au combat, il est dans la foulée, remplacé par son fils Mahamat Idriss Deby, 37 ans. « Deby est mort, vive Deby », lit-on à la Une de l’ Inter. Aujourd’hui fait cas d’un « coup d’ état héréditaire ». » Venu par l’épée, Deby part par l’épée », titre le Quotidien d’ Abidjan.

« PDCI : La maison de Bédié en feu »-Titrologue

Outre le décès du chef de l’ Etat Tchadien, la titrologie du 21 avril fait également écho de l’actualité au sein du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA). Notamment la prétendue crise qui prévaut au sein du parti et l’ alliance avec EDS de Laurent Gbagbo.

» PDCI : La maison de Bédié est en feu », révèle Le Matin, proche du RHDP. Selon le journal, Maurice Kakou Guikahué, N°2 du vieux parti, aurait empêché une conférence de presse du camp Ehouman Bernard, Dircab de Bédié.

L’information du confrère est en outre démentie par Guikahué lui-même. » Il n’y a pas de problème entre Ehouman et moi », assure le bras de Bédié à la Une de Dernière Heure Monde. Les propos de l’ex-ministre de la Santé sont également repris à la Une du Nouveau Réveil.

S’agissant des tractations relatives au rapprochement entre Bédié et Gbagbo, l’ Héritage estime que l’alliance entre le PDCI et EDS représente plus de 70% de l’électorat ivoirien. Ce qui lui fait dire au journal que « le duo Bédié-Gbagbo fait peur à Ouattara et au RHDP ». Et le Sursaut d’ajouter : » Le Front Bédié-Gbagbo contre Ouattara se condolide ».