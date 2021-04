Échanges fructueux entre Myss Belmonde et une délégation de la BM

Myss Belmonde Dogo, ministre ivoirienne de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a reçu, mardi 20 avril 2021, une délégation de la Banque mondiale (BM) conduite par Coralie Gever, directrice des opérations Afrique de l’Institution.

Coralie Gever à Myss Belmonde Dogo: «La Banque mondiale reste à vos côtés »

Rencontre fructueuse entre Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et Mme Carolie Gever, responsable Afrique des opérations de la Banque mondiale. Les deux personnalités ont, à l’occasion, passé en revue les programmes de financement, soutenus par la Banque mondiale, en Côte d’Ivoire, notamment les filets sociaux et le programme SWEED.

« Nous avons déjà un programme de financement en cours sur les filets sociaux productifs. Nous avons discuté à savoir comment le mettre à échelle pour servir plus de ménages défavorisés, particulièrement ceux des femmes », a indiqué la directrice des Opérations Afrique de la Banque Mondiale.

« Nous nous connaissons déjà dans son mandat précédent lorsqu’elle était au Secrétariat d’État chargé de l’autonomisation des femmes. Nous voyons avec plaisir qu’elle a repris le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, nous savons que la Côte d’Ivoire plus solidaire est l’un des objectifs du gouvernement. Je pense que ce ministère va être au cœur de cette mission et nous serons très heureux en tant que Banque Mondiale de l’accompagner dans cette mission », a assuré Mme Carolie Gever.

Outre le programme des filets sociaux, la responsable Afrique des opérations de la Banque mondiale, a assuré de l’engagement de son institution à poursuivre la collaboration avec l’ Etat ivoirien, notamment dans le renforcement de ses actions concernant le programme régional SWEDD.

Filets sociaux: Des actions conjointes État ivoirien – Banque mondiale, annoncées sur le terrain

Le programme SWEED permet d’aider les jeunes filles, en leur offrant un accès à la planification et une meilleure éducation et des opportunités pour réduire la pauvreté dans le pays. Se réjouissant de la confiance renouvelée de la Banque mondiale à l’égard de l’ Etat ivoirien, Myss Belmonde DOGO s’est dit satisfaite des échanges avec son hôte du jour.

« Nous avons les mêmes visions que la Directrice de la Banque Mondiale. Nous nous réjouissons de savoir que la Banque Mondiale accompagne le ministère, comme elle l’a fait par le passé, sur des projets qui tiennent à cœur au président de la République: les projets filets sociaux productifs, le Swedd et le registre social unique », a-t-elle fait savoir.

Au sortir de cette rencontre, Myss Belmonde Dogo et son hôte ont convenu d’intensifier, dans les prochaines semaines, des actions conjointes sur le terrain à l’effet de s’imprégner de l’avancée des différents projets et de leur impact sur les populations.

Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, chargée de l’Autonomisation des femmes, la députée de Guibéroua occupe depuis début avril 2021, date du dernier remaniement ministériel, le portefeuille de la Solidarité, en remplacement du Pr Mariatou Koné, nommée ministre de l’ Éducation nationale.