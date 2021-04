Musique - Vetcho Lolas prévient Molaré: ‘’Vous allez tous couler bientôt‘’

Le torchon brûle entre les deux artistes Coupé décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré et de Vetcho Lolas. Ce qui se passe.

Couper-décaler : Que se passe-t-il entre Molaré et Vetcho Lolas ?

Lors de son récent passage à l’emission Faha Faha diffusée sur Ivoire Musique Tv , Vetho Lolas avait fait savoir que Molaré n’a jamais été un bon chanteur

"Dans la Jet Set, seuls Lino Versache et Boro Sangui savent chanter. Molare est juste intelligent. Sinon il ne sait pas chanter. Il a le même accord de piano depuis plusieurs années", a-t-il indiqué. Des mots que Molaré n’a pas du tout appréciés. Invité à un autre numéro de ladite émission, il n’est pas passé par quatre chemins pour dire ses vérités.

"J’apprécie Vetcho Lolas pour son talent. Il est libre de dire ce qu’il veut. Mais ses dires ne doivent pas être considérés comme des paroles d'évangile. Son avis ne compte d’ailleurs pas. Être artiste ce n’est pas que la voix. Alors, qu’il s’abstienne de faire ce genre de comparaison. Tel artiste chante mieux que l’autre. Vetcho Lolas ferait mieux de se concentrer sur lui-même. Oui, qu’il fasse sa propre introspection pour avancer dans sa carrière musicale", a déclaré Molaré.

De son côté, Vetcho Lolas est revenu à la charge en s’attaquant ouvertement à Molaré via une publication sur sa page Facebook. "Je n’ai jamais envoyé quelqu'un chez toi pour les funérailles de ma mère…Ma mère a été enterrée dignement. Je ne demande pas le succès et je n’ai rien à foutre de tes services homme des funérailles. Te traiter d’intelligent n'est pas une mauvaise chose… Je ne suis pas ton ami en musique… Moi je n’ai rien à foutre avec le soutien de toi Molare. Tu as été dans le même vol que ma fille la dernière fois. C'est toi qui a géré son voyage ? Elle allait à Londres, toi en France, dans même Air France… Vous allez tous couler bientôt. Actuellement, c’est votre temps. Profitez‘’, a écrit Vetcho Lolas.

La riposte de Molaré ne s’est pas fait attendre. ‘’Toi tu es un vrai plaisantin. Tu penses que je suis tes artistes à qui tu parles là ? Au lieu de te concentrer sur ta carrière si tu en as une, tu es assis à ton âge-là tu penses à quand les gens vont couler, c’est de l’aigreur et c’est vous qui utilisez le nom de DIEU chaque minute. C’est ton cœur qui fait que tu es où tu es. Le talent ne fait pas tout, il est suivi de travail, de sérieux et de responsabilités. Et ton message, c’est de la pure plaisanterie. Tu sais où je suis aussi. Votre comédie là, ça ne m’amuse plus. Et je ne vais pas descendre dans la boue pour parler d’avion de voyages et des autres. Je te parle à toi…", a riposté Molaré.