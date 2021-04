Yopougon: Des révélations sur la débâcle du RHDP et de Kafana Koné

Soro Nambégué Issouf, membre de la Jeunesse du RHDP, a mis en cause la responsabilité du maire Koné Kafana, dans la défaite du parti au pouvoir aux dernières élections législatives à Yopougon.

Législatives : Pourquoi Kafana Koné et le RHDP ont perdu à Yopougon

Le cuisant échec de la liste RHDP, conduite par Koné Kafana, au scrutin du samedi 6 mars 2021 à Yopougon, continue de livrer ses secrets. Soro Nambégué Issouf, président local du Conseil national de la Jeunesse de Côte d’Ivoire (CNJCI), attribue la responsabilité de la débâcle à Yopougon, du parti au pouvoir, au député sortant Gilbert Koné Kafana.

Ce cadre de la jeunesse du RHDP, reproche au maire Kafana Koné, tête de liste du parti du président Alassane Ouattara à Yopougon, de s'être entouré de personnes incompétentes lors de la campagne électorale relative aux élections législatives. « Là où l'on doit mettre les gens compétents, on a mis les copains et les copines. Et nul n'avait le droit d'en parler. Ils ont créé une omerta au RHDP de Yopougon », a accusé M. Soro

Face à la liste PDCI-EDS, composée des candidats Georges Armand Ouégnin, Michel Gbagbo et autre Dia Houphouët, la défaite ne pouvait être que prévisible. « Dans notre hégémonie à Yopougon, il est très difficile qu'on nous batte aussi facilement. Je ne peux pas croire. J'ai mal », s’écrie-t-il, dépité. Avant d’appeler à la démission de l’actuel coordonnateur régional RHDP de Yopougon, au risque "d'humilier encore le RHDP", lors des scrutins électoraux à venir.

« Kafana, ouvre tes yeux, sinon tu vas nous humilier encore », interpelle-t-il. « Il faut partir avec eux parce qu'ils te diront tout pour ne pas qu'une nouvelle personne entre. Alors c'est mieux que tu partes avec eux. Il y a un temps pour s'amuser et un temps pour travailler (...) », a-t-il indiqué.