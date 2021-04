Titrologie du 22 avril : «Le film de l'attaque du camp militaire»

La titrologie de ce 22 avril 2021 réserve une large lucarne à l'attaque perpétrée contre le camp militaire de N'Dotré. La presse ivoirienne passe par ailleurs le Premier ministre Patrick Achi et le gouvernement de Côte d'Ivoire au scanner.

Titrologie : « Voici l'identité des assaillants » du camp militaire de N'Dotré

Un commando lourdement armé a perpétré une attaque contre le camp militaire de N'Dotré, dans la nuit de mardi à mercredi. "Assaut sanglant contre un bataillon de l'armée", lance d'entrée Soir Info pour ouvrir la Titrologie de ce jeudi. "Après les attaques de Kafolo et Téhini, un commando lourdement armé frappe", poursuit le Quotidien d'Abidjan. Notre Voie relate pour sa part "le film de l'attaque du camp militaire de N'Dotré". Puissance et déluge de feu neutralisent des assaillants", apprend-on de L'Essor ivoirien. Le Jour Plus croit pour sa part connaître "l'identité des assaillants". A sa une, L'Inter fait une révélation qui fait froid dans le dos. "Les assaillants avaient des contrats d'élimination", apprend-on du confrère du Groupe Olympe. Le chef d'état-major général de l'armée, "le général Lassina Doumbia fait le point" de cette autre attaque.

En dépit de tous ces bruits de bottes, le Premier ministre Patrick Achi, Chef de Gouvernement, et son équipe sont au travail. À l'ouverture du séminaire gouvernemental, mercredi, le successeur d'Hamed Bakayoko s'est voulu formel : "Nous serons un gouvernement de résultats." Dans les colonnes de L'Intelligent d'Abidjan, le Premier ministre ivoirien se demande plutôt "Comment parvenir à être un gouvernement de résultats". Propos qui fait somme toute dire à Le Rassemblement que "Patrick Achi accentue la pression sur son équipe". Avant que Le Miroir d'Abidjan n'énumère "solidarité, lutte contre le chômage et la pauvreté" comme "centre de priorité de Patrick Achi". Le Patriote se veut plus incisif : "Achi lance la machine de la Côte d'Ivoire Solidaire."