Les LRD Nouvelles énergies réitèrent leur soutien au président Ouattara

Ali Konaté, président du mouvement politique LRD Nouvelles énergies, s'est prononcé sur la transformation de son mouvement de soutien au RHDP en une plate-forme politique à part entière. Dans l’interview ci-dessous, cet inconditionnel de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, réitère néanmoins, le soutien indéfectible des LRD à la vision et aux actions du président Alassane Ouattara.

Votre mouvement est devenu groupement politique à la sortie d’un conclave qui s’est tenu à Korhogo ? Pourquoi cette mutation ?

Dans le cycle de vie des hommes et des organisations, tout est appelé à progresser ou à régresser, à croitre ou à régresser. Et l’environnement même exige de s’adapter, d’anticiper sur les évolutions futures ou de disparaitre. Dans notre cas, nous devons évoluer, aller de l’avant et se donner les moyens d’être les continuateurs de la démarche de gouvernance politique, économique et sociale du Président Alassane OUATTARA, des dignes représentants de la Nouvelle Génération.

Les Nouvelles Energies existent depuis 2011 et sont connues sous le nom de mouvement des Alassanistes. Nous soutenons la Vision, la Démarche et les Actions du Président Alassane OUATTARA qui est Notre Guide et Notre Boussole. Nous nous sommes donnés pour mission de conceptualiser, de formaliser, de diffuser et de promouvoir la Philosophie, la Vision et la Démarche de Gouvernance du Président matérialiser sous le vocable de l’Alassanisme dans un moment de bégaiement et de flou idéologique dans le monde. Par ces temps de vents tumultueux, nous avons besoin de repères et de valeurs. Et la pratique politique quotidienne de ce grand Africain nous a rassurés et orientés.

Dans ce cadre, nous nous sommes investis dans la mobilisation politique et sociale, dans l’action sociale et dans la promotion économique des citoyens pour contribuer à susciter l’adhésion des populations à l’Alassanisme.

A quel moment, vous décidez de devenir un mouvement de soutien proche de Feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly?

L’écosystème politique exigeait que nous nous comportions comme un mouvement de soutien, instrument de mobilisation populaire au sein des partis.

Fin 2016, après analyse des différents discours du Président quant à sa volonté de passer le relais à une autre génération, nous avons décidé de nous battre pour la Continuité politique de l’Alassanisme à travers une personnalité qui était un autre OUATTARA. Et ce cadre, c’était Feu le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY.

Nous pensons bien avoir été parmi les tout premiers à avoir proposé publiquement le Premier Ministre AGC comme Continuateur de l’œuvre de transformation structurelle de notre pays entamée par le Président Alassane OUATTARA.

Et nous nous sommes investis corps et âme dans la promotion, dans la diffusion de ses idées, de ses valeurs, de sa vision de ses principes et de ses actions à travers toute la Côte d’Ivoire, dans certains pays africains, européens et en Amérique du Nord.

Dieu voulant, à l’unanimité, le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY a été choisi comme candidat du RHDP en Mars 2020 à notre grande satisfaction.

Comment avez-vous vécu la disparition de ce leader politique avant même l’élection présidentielle d’octobre 2020?

Le 08 Juillet 2020, l’irréparable se produisit. Le Lion tomba sur le champ de bataille avec Honneur. A la tâche. Avec Dignité et Honneur. Les circonstances de ce départ nous interpellent, nous interrogent et nous guident sur ce que doit être un citoyen de son pays. Que retenir de l’homme, de sa vision, de ses valeurs, de ses principes, de sa démarche, ses actions et de sa dévotion à notre Guide, le Président Alassane OUATTARA. Après le départ du Lion AGC, nous avons pris publiquement l’engagement de continuer son œuvre, d’honorer sa mémoire, en protégeant l’honneur du Pays et de son chef, en défendant la Dignité du Pays et de son Chef et en contribuant à matérialiser la Vision du Président Alassane OUATTARA.

De juillet 2020 à Décembre 2020, nous avons participé à toutes les étapes des cérémonies funéraires du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY. Au niveau de notre structure, nous avons organisé un conclave le 06 septembre 2020 à la Rue Lepic et une Convention Nationale des Organisations Féminines affiliées à notre Groupement ( Les Lionnes d’AGC), le 22 Septembre 2020 pour réaffirmer notre Engagement à poursuivre l’œuvre de notre Mentor et soutenir le Président Alassane OUATTARA aux élections présidentielles d’Octobre 2020 car nous considérons ce mandat comme celui d’AGC et des Nouvelles Générations dont il était le Porte Flambeau et le Leader Incontesté.

Ceci pour indiquer la constance de nos actions et la logique de nos méthodes. Après le décès de notre Mentor, beaucoup se sont interrogés et nous ont interrogés sur les orientations nouvelles de notre Organisation vu que nous étions classés, typé et répertorié comme le Mouvement de AGC.

Quel avenir justement pour votre mouvement après le décès de celui dont vous promouvez les idéaux politiques?

Les funérailles traditionnelles sont considérées dans la cosmogonie Senoufo comme la fin du passage terrestre d’un homme et son passage vers un univers intangible, un monde spirituel. A ce stade, l’homme devient esprit ou ancêtre. Nous avons choisi ce moment essentiel pour réfléchir sur l’héritage politique de celui qui a synthétisé et matérialisé à nos yeux les enseignements de notre Guide Alassane OUATTARA, je veux parler du Premier Ministre Amadou GON COULIBALY.

Au moment où il arbore désormais le statut d’ancêtre, que retenons-nous de lui, qui devenons-nous dans l’environnement politique avec ses nouvelles évolutions ?

Le Conclave a réfléchi et décidé démocratiquement que nous assumions désormais notre statut de Groupement Politique, statut que nous avons administrativement depuis 2016, pour participer au débat politique, pour défendre légitimement le Président de la République et perpétuer au-delà de tous ses mandats, sa vision et son œuvre pour en faire le levain des nouvelles intelligences, que nous constituons les Nouvelles Energies pour vivifier l’héritage politique de Paix et de Développement que le Président travaille à laisser à nos nouvelles générations, que nous puissions être un vivier de leaders capables de contribuer la Continuité de la Gouvernance Gagnante du Président Alassane OUATTARA.

Ce groupement politique est dans le Rhdp ou se détache du parti présidentiel ?

Les Nouvelles Energies restent viscéralement attachées au Président Alassane OUATTARA, qu’ils considèrent comme leur Réfèrent politique, leur modèle et leur Guide Politique. Les membres de notre Organisation sont des Ivoiriens venant d’horizons politiques qui ont pour Guide Politique, Alassane OUATTARA. Le Président Alassane OUATTARA, en fils digne, immortalise l’héritage de son Père Politique, le Président Felix Houphouët Boigny. Beaucoup qui n’étaient pas RDR et Alassanistes sont au RHDP à cause du nom d’Houphouët Boigny et à cause du Leadership du Président Alassane OUATTARA et du Développement qu’il apporte dans nos zones. Les attitudes de certains et les résultats électoraux de bien d’autres nous interrogent sur la suite. On a souvent l’impression que d’autres sont en embuscade. Nous sommes Alassanistes. Notre amour et notre attachement sont inconditionnels. Et notre objectif, perpétuer sa démarche de gouvernance politique, conserver l’âme et l’esprit de son combat depuis 1989.

Il est Président du RHDP, nous sommes avec lui aujourd’hui et demain.

Quel est votre sigle, logo et autres insignes ?

Des mains portants la Côte d’Ivoire où le Soleil brille, un peuple, diverse, uni et fraternel portant les Espérances Nouvelles d’un Peuple qui aspire à devenir Une Nation Forte, Prospère et Développée. Un Pays riche de Sa Jeunesse Entreprenante, Ouverte sur le Monde et Innovante.

On vous voit faire des dons au nom de l’ex-Premier ministre Amadou Gon aux veuves en ce mois de jeûne musulman. D’où tirez-vous cet argent pour acheter ces sacs de riz, bidons d’huile, sucre et autres ?

L’Amour suffit pour trouver les moyens pour atteindre des objectifs et réaliser une vision. Depuis 2011 que les Nouvelles Energies existent, chaque Ramadan, nous avons organisé des caravanes pendant le Ramadan. Cependant, le format actuel, Solidarité TOUR ADO AGC, est à sa cinquième édition. Outre nos propres modestes moyens, des cadres Alassanistes, convaincus, appréciant le sérieux, la traçabilité et l’impact de nos actions, nous assistent. Nous avons la bénédiction du Chef de l’Etat, lui-même, car les actions sont menées en son nom et au nom de la famille GON. Pour le reste, l’essentiel est de poursuivre la tradition de Partage et de Générosité de El Hadj Amadou GON COULIBALY. Aussi, nous exprimons notre infinie gratitude et celle des populations bénéficiaires à nos généreux donateurs. Merci à eux d’appliquer la recommandation du chef de l’Etat qui est celle d’être humbles et généreux.

Jusqu’à où et quand allez-vous poursuivre ces actions ?

Tant que l’un de nous aura le souffle de vie et la force de la conviction, en tant que Légionnaires du Lion au service de la Vision du Président, nous continuerons l’ensemble de nos actions et de nos activités, Dieu étant le Protecteur de ses Humbles Serviteurs.