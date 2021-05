Love entre Vitale et Momo Wang, c'était juste pour faire le buzz

La chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège alias Vitale vient de lâcher une information qui suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Vitale: ''Je voudrais par la suite m’excuser sincèrement auprès de mes fans ''

Le mariage entre la chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège, et l'arrangeur Momo Wang, n'était pas réel. Les baisers langoureux sur les plateaux télé, les nombreuses déclarations d'amour, n'étaient qu'un montage de toutes pièces, pour faire la promotion de la chanson ''Mon bébé'' de la belle Vitale.

C'est, en tout cas, l'information dévoilée par la chanteuse elle-même dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Nous sommes dans un mois sacré dont la repentance et le pardon sont fondamentaux, alors Je profite de ce mois pour annoncer officiellement à mes fans d’ici et d’ailleurs que momo wang et vitale, c’était juste pour le projet #MON_BÉBÉ. Je voudrais par la suite m’excuser sincèrement auprès de mes fans et toutes autres personnes que cette information pourrait choquer», a écrit Vitale sur Instagram.

Elle a ensuite ajouté: « Cela fait partie de l’industrie musicale qui est le showbiz (C’est le game) ». Cette information a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart ont copieusement lynché la belle Vitale.

'' Franchement, c'est dégoûtant de ta part. Dans votre Coupé-décalé, il n'y a vraiment pas de limite. C'est Souleymane Kamagaté, le mari de Bamba Ami Sarah qui avait raison. Je pense qu'il faut être une prostituée pour se comporter de la sorte. Embrasser publiquement un homme qui n'est pas ton homme, juste pour faire la promotion d'une chanson...c'est triste quoi. Et dire qu'il y a des jeunes filles qui vous prennent pour des modèles... '', a dénoncé un internaute.

'' En tout cas, ton buzz même n'a pas réussi parce que ta chanson n'a pas pu atteindre le million de vues. En tout cas, ne compte pas sur moi pour être à ton concert là parce que tu ne nous a pas pris au sérieux '', a fustigé un autre internaute.

Face aux virulentes critiques des internautes, Vitale est revenue à la charge à travers une autre publication sur sa page Facebook: ''Oulalaaa j'adore les Ivoiriens. A plus tard... '', a-t-elle indiqué.