La police de Cocody a convoqué Saga Junior, l’ex-compagnon de la productrice Emma Dobré, pour répondre de ses actes. En effet, l’artiste, également gérant de boîtes de nuit, a diffamé son ex en affirmant sans preuves sur TikTok qu’elle aurait entretenu une relation amoureuse avec son artiste Kerozen.

Après avoir prêté une liaison à Saga Junior et Kerozen, Saga Junior attendu par la PLCC

Lors du mariage de Kerozen, auquel Emma Dobré n’a pu assister pour des raisons familiales, elle se trouvait à Paris lorsque Saga Junior, son ancien compagnon, a déclaré, dans une vidéo en direct sur TikTok, qu’elle avait entretenu une liaison avec DJ Kerozen. À la manière de la controversée Aya Robert, qui s’est adonnée aux affirmations du même genre, Saga Junior tentait de faire croire que cette absence d’Emma au mariage de son artiste témoignait de sa jalousie et de son opposition à cette union. Cette nouvelle intervention publique de l’imitateur du regretté Doug Saga n’a manifestement pas été du goût de la femme d’affaires et de ses avocats.

Selon nos sources, la structure Emma Dobré Prod a déposé une plainte auprès de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité de Côte d’Ivoire (PLCC) pour diffamation. Après l’audition des représentants d’Emma Dobré Prod, une convocation a été émise à l’encontre de Saga Junior, qui n’y a toujours pas donné suite, invoquant des raisons de santé pour éviter de se rendre au bureau de la PLCC de Cocody. En réalité, il redoute une éventuelle arrestation après avoir été instruit sur les risques auxquels l’exposent ses déclarations publiques. Une excuse qui laisse les officiers sceptiques, eux qui espéraient l’interroger rapidement lundi puis ce mardi.

Dans un direct, supprimé peu après sa diffusion, Saga Junior semblait reconnaître s’être emporté dans ses déclarations de fausses rumeurs au sujet de son ex-compagne. Cependant, le mal est fait : étant donné sa proximité passée avec Emma Dobré et Kerozen, ses affirmations ont été perçues comme crédibles par une partie du public, ce qui donne à croire en une relation amoureuse entre la productrice et l’artiste.

Les responsables de la PLCC se donnent jusqu’à demain, mercredi, dans l’espoir qu’il se présentera de lui-même. À défaut, une recherche active pourrait être engagée contre Saga Junior pour atteinte à la réputation de la productrice.

Du côté d’Emma Dobré, pleine confiance est placée dans la PLCC pour la suite de cette affaire. Plusieurs figures du showbiz tentent d’intervenir pour trouver un règlement à l’amiable, mais les représentants d’Emma Dobré Prod souhaitent faire passer un message fort contre les rumeurs propagées par certains individus sur les réseaux sociaux à l’encontre de la directrice générale et qui ont un impact négatif sur la structure.

Les dessous des tensions entre Emma Dobré et Kerozen

Indépendamment des raisons de son absence au mariage, l’ambiance n’était pas au beau fixe entre Emma Dobré et Kerozen. En cause : l’artiste ne verserait pas à sa productrice l’intégralité de la commission de 30 % prévue dans leur contrat. Dans une industrie musicale ivoirienne fragilisée par le piratage, artistes et producteurs dépendent principalement des cachets de prestations pour leur rémunération. Ne pas respecter cet engagement envers sa productrice, qui lui accorde une grande liberté quant à l’orientation de sa carrière, peut être perçu comme un manque de reconnaissance.

De plus, Kerozen n’hésite pas à déclarer sur les plateaux télé qu’Emma Dobré n’est « pas une productrice », sous prétexte qu’elle n’aurait pas les diplômes nécessaires. Or, lui-même, sans formation aux Beaux-Arts ni dans une école de musique, se revendique comme un artiste. Kerozen et Emma Dobré ont tous deux construit leur réputation sur leur expérience, et de telles déclarations peuvent donc être perçues comme des tentatives de rabaisser sa productrice.

Selon nos informations, Kerozen DJ n’a toujours pas transféré à Emma Dobré la propriété de la maison remportée lors des Primud d’Or 2021, malgré ses promesses publiques. La société immobilière attend toujours qu’il vienne signer les documents relatifs au transfert de propriété en faveur de sa productrice. Toutefois, l’artiste invoque un manque de temps depuis plus de deux ans.

Affaire à suivre.