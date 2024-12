Elon Musk a frappé fort avec Grok 2, son logiciel d’intelligence artificielle (iA) désormais accessible gratuitement à tous les utilisateurs de X. En ouvrant son chatbot à un si large public, Musk ne cache pas ses ambitions de rivaliser avec les géants de l’IA, notamment OpenAI avec ChatGPT et Gemini de Google. Mais l’homme d’affaires ne s’arrête pas là, il veut rendre ancien Twitter incontournable parmi les réseaux sociaux.

Elon Musk dévoile Grok 2 : une iA pour dominer OpenAI et Gemini de Google

Jusqu’alors réservé aux seuls abonnés payants, Grok 2 s’affirme comme un levier marketing majeur. Cette IA d’Elon Musk, capable de répondre à des questions, générer du code ou créer des images les plus réalistes, offre aux utilisateurs de X une expérience inédite. Deux conditions simples suffisent pour y accéder : valider son compte via un numéro de téléphone et disposer d’un profil actif depuis au moins une semaine.

Avec cette stratégie, Elon Musk espère non seulement contrer l’hémorragie d’utilisateurs vers des alternatives comme Bluesky, mais aussi positionner Grok 2 comme une référence face à des concurrents puissants tels que Gemini de Google et OpenAI avec son ChatGPT. En incluant Grok 2 dans X, l’homme d’affaires cherche à moindres frais à rendre son réseau social encore plus incontournable.

Sur Grok 2, vous pouvez générer des images les plus réalistes possibles comme cette photo du Président Alassane Ouattara et Didier Drogba qui n’a jamais été réelle. C’est exemple illustre la capacité de précision de Grok 2 qui va clairement favoriser les fausses nouvelles et même provoquer à termes du chômage au sein des agences photos. Avec cette inclusion de Grok dans X, Elon Musk cherche à relever plusieurs challenges.

Une photo de Didier Drogba et Alassane Ouattara générée par Grok 2, ia d’Elon Musk

Des fonctionnalités prometteuses, mais limitées

Malgré son accès gratuit, Grok 2 impose quelques restrictions aux utilisateurs. Ainsi, ils peuvent seulement réaliser 10 interactions toutes les deux heures, et les dispositions d’analyse et de génération d’images restent limitées à quelques requêtes par jour. Ces freins n’empêcheront toutefois pas cette IA de gagner en popularité dans les semaines à venir, d’autant qu’elle se distingue par sa flexibilité.

Cependant, cette ouverture provoque des questionnements. Conformément aux politiques de modération allégées de X, Grok 2 génère des images avec moins de filtrage que ses rivaux. Cela pourrait encourager la désinformation, un enjeu crucial à l’approche des élections présidentielles de 2025 dans plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire.

Grok 2, l’arme secrète d’Elon Musk pour transformer X

Cette trouvaille du patron de Tesla devrait provoquer l’afflue de plusieurs millions de followers sur X et lui faire gagner des parts de marché. Elon Musk a à cœur de repositionner son réseau social et sa nouvelle position au sein de l’administration de Donald Trump devrait l’aider à contrer les velléités restrictives des pays de l’Union Européen contre ses projets.