Longtemps considéré comme un modèle de réussite dans le secteur florissant de l’e-commerce au Bénin, le jeune entrepreneur de 21 ans, Junior Natabou, se retrouve aujourd’hui au cœur d’une série de plaintes et de dénonciations préoccupantes. Des témoignages de victimes présumées affluent sur les réseaux sociaux et sont portés devant les autorités compétentes, accusant le fondateur de programmes de formation en ligne de manquements graves à ses engagements contractuels, soulevant même des soupçons d’escroquerie. Malgré la pression grandissante, Junior Natabou réfute catégoriquement ces allégations et s’efforce de défendre sa réputation entachée par ces affaires.

Plaintes officielles contre l’entrepreneur, Junior Natabou

Ce qui avait commencé par un simple déferlement de critiques acerbes sur les plateformes numériques a pris une tournure judiciaire significative avec le dépôt de plusieurs plaintes formelles. Ces actions ont été entreprises auprès du Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) du Bénin par des personnes se disant lésées. Les motifs de ces plaintes convergent vers des promesses de services qui n’auraient jamais été honorées, des paiements effectués pour des formations ou des prestations restées inexistantes, des retards persistants et un manque flagrant de communication de la part de l’entreprise.

Parmi les récits poignants qui ont gagné en visibilité médiatique, figure celui de Débora Dannon. Elle affirme avoir versé la somme de 129 380 FCFA dans le cadre d’un programme qui était censé faciliter la création d’une société offshore et offrir un accès simplifié à des outils de paiement internationaux. Cependant, selon son témoignage, aucun des services promis n’a été fourni, et ce malgré ses nombreuses tentatives de relance auprès de Junior Natabou et de ses équipes. Cette situation met en lumière le désarroi des personnes qui se sentent flouées par les pratiques de l’entrepreneur.

La controverse autour d’une photo présidentielle

Une autre polémique vient s’ajouter aux accusations croissantes, concernant l’utilisation d’une image publique par le jeune entrepreneur. Une photographie datant de 2017, où l’on voit Junior Natabou aux côtés du Président Patrice Talon, a longtemps servi à renforcer sa crédibilité auprès du public. Néanmoins, les services de communication de la Présidence béninoise ont tenu à clarifier le contexte de cette rencontre. Ils ont précisé que cette interaction était consécutive aux excellents résultats scolaires obtenus par Junior Natabou au BEPC à l’époque, et n’avait aucun lien avec ses activités entrepreneuriales ultérieures.

Serge Nonvignon, membre de la cellule présidentielle, a souligné cette distinction importante et a mis en garde les internautes contre ce qu’il a qualifié de “vendeur de rêve”. Cette clarification vise à rétablir la vérité quant à la nature de cette rencontre et à prévenir toute interprétation erronée qui pourrait être utilisée pour cautionner les activités commerciales de Junior Natabou. La présidence souhaite ainsi se distancer de toute implication ou approbation implicite des pratiques de l’entrepreneur.

La défense de Junior Natabou et les implications

Face à la multiplication des voix accusatrices, Junior Natabou a choisi de prendre la parole pour défendre son entreprise et son intégrité. Dans une publication sur Facebook datée du 6 avril 2025, il a exprimé son désaccord avec les allégations portées contre lui. Il a évoqué l’existence de difficultés techniques qui seraient “inévitables dans toute organisation à grande échelle”, et qui, selon ses dires, ne concerneraient qu’un faible pourcentage des cas, soit “moins de 2%”. Il a également rappelé que ses programmes de formation attirent chaque année plus de 5 000 participants, soulignant ainsi l’ampleur de son activité.

Junior Natabou a déploré la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux ont tendance à le juger et à le condamner sans attendre de preuves concrètes. Concernant les rumeurs de fuite qui ont pu circuler, il a affirmé catégoriquement qu’il réside toujours au Bénin. Il a ajouté qu’il est entouré de ses avocats, qu’il répond aux convocations de la justice et qu’il assume pleinement ses responsabilités face aux accusations. Cette prise de position publique témoigne de sa volonté de se défendre et de rétablir la confiance auprès de ses clients et du public.

Au-delà du cas personnel de Junior Natabou, cette affaire met en lumière un aspect crucial du développement du commerce en ligne en Afrique : l’influence considérable de l’image numérique. La notoriété, souvent construite rapidement sur les plateformes sociales, peut se transformer tout aussi vite en un tribunal populaire impitoyable, où les réputations se font et se défont en un temps record. Malgré les controverses qui l’entourent, le jeune entrepreneur continue de défendre la légitimité de son activité.

Cependant, la multiplication des plaintes déposées et les investigations en cours pourraient sérieusement compromettre son empire numérique et la confiance qu’il avait su bâtir. L’issue de cette affaire sera déterminante pour l’avenir de Junior Natabou et pourrait servir d’avertissement pour d’autres acteurs de l’e-commerce sur l’importance de la transparence et du respect des engagements envers leurs clients.