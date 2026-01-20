Bénin : la CENA recrute des agents électoraux pour la présidentielle

Bénin : la CENA recrute des agents électoraux pour la présidentielle 2026
© Élections communales et législatives de 2026 au Bénin (photo d'illustration-archive) @DIRCOM/CENA
Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) lance les préparatifs pour l’élection présidentielle d’avril 2026. Ce 20 janvier, l’institution électorale a lancé le recrutement des agents électoraux devant assurant l’organisation pratique du scrutin.

Présidentielle 2026 au Bénin : tout sur le recrutement des agents électoraux

Si vous souhaitez travailler pour la CENA dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle d’avril 2026, vous pouvez soumettre votre dossier dès maintenant. Dans un communiqué en date du 20 janvier, la CENA a publié les conditions à remplir pour postuler. Comme d’habitude, trois catégories d’agents sont recherchés. Il s’agit des coordinateurs d’arrondissement ou de zone (CA ou CZ) ; Assistants de Coordonneur d’arrondissement ou de zone (ACA ou ACZ) er enfin les membres de Postes de Votes (MPV).

