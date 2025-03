Le Révérend Camille Makosso, figure médiatique influente en Côte d’Ivoire, a récemment présenté des excuses publiques à l’ancien président Laurent Gbagbo. Dans un message de repentance, il reconnaît avoir tenu des propos indignes à l’égard de l’ex-chef d’État et exprime son désir de tourner la page.

« Je demande humblement pardon » : Camille Makosso présente des excuses publiques à Laurent Gbagbo

Dans son message, Camille Makosso s’adresse directement à Laurent Gbagbo : « Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, je viens, par cette confession publique, vous demander humblement pardon pour mes égarements à votre égard, notamment dans mes prises de position sur les réseaux sociaux. »

Connu pour ses prises de parole tranchées et polémiques, le Révérend reconnaît aujourd’hui avoir franchi certaines limites. Il avoue avoir pris du recul et réalisé que ses déclarations ont pu être blessantes, non seulement pour Laurent Gbagbo, mais aussi pour ses proches et ses partisans : « Je vous demande pardon, à vous, à votre épouse et à votre famille, pour mes erreurs à votre égard. »

Un tournant spirituel pour Camille Makosso

Cette démarche intervient alors que Camille Makosso affiche une volonté de renouveau spirituel et d’engagement envers les plus vulnérables. Il affirme vouloir mettre un terme aux polémiques qui ont jalonné son parcours médiatique pour se consacrer à sa foi et à la défense des opprimés : « La vie est un choix, et j’ai décidé de tourner la page d’une étape de ma vie pour me consacrer à mon Dieu et défendre ceux qui sont affligés. »

Dans une vidéo publiée ce dimanche 16 mars 2025, le Révérend Makosso s’est agenouillé symboliquement devant le monde entier pour exprimer ses excuses à Laurent Gbagbo et à tous ceux qu’il aurait pu offenser.