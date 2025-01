Dr Julien Amon Koffi est un jeune ivoirien qui a répondu à l’appel du Président Alassane Ouattara invitant les Ivoiriens de la diaspora à revenir investir en Côte d’Ivoire, fait face à une situation délicate. Les 40 milliards de FCFA qu’il avait levés à l’international pour financer le fonctionnement de son entreprise ont mystérieusement disparu. Contrairement aux accusations du procureur Angbonon Richard, qui a évoqué “une tentative d’escroquerie aux faux ordres de virement”, Dr Julien Koffi apporte sa version des faits.

Dans un communiqué transmis à notre rédaction en droit de réponse, Dr Julien Amon Koffi réfute les allégations du procureur Angbonon Richard. Il entend défendre son intégrité face à cette affaire qui soulève de nombreuses questions.

Communiqué de presse Dr Julien Amon Koffi

Droit de réponse officiel du Dr Julien Amon Koffi, à la suite des affirmations mensongères du procureur Angbonon Richard, et sa condamnation arbitraire, en juillet 2022 sur l’affaire des 40 Milliards détournés par la Société Ivoirienne de Banque.

France, le 13 janvier 2025 – À la suite de la conférence de presse tenue par le procureur Angbonon Richard en Juillet 2022, au cours de laquelle il a proféré des accusations calomnieuses et graves à mon encontre, je souhaite par la présente, adresser un droit de réponse afin de rectifier publiquement les faits erronés et falsifiés qu’il a avancés.

En effet, lors de son intervention, il a présenté de prétendues preuves honteusement mensongères, m’accusant d’avoir tenté d’escroquer la banque SIB. Ses déclarations viennent à l’encontre d’un rapport d’expertise judiciaire qui affirme mon innocence et l’authenticité de mes fonds. Ce rapport est consultable sur mon site Justice Pour JAAK. Ces allégations diffamatoires et infondées portent un préjudice considérable à ma réputation et à mon intégrité personnelle.

Je tiens à souligner avec fermeté que je suis catégoriquement innocent des accusations portées à mon encontre.

Il m’apparaît clairement que cette campagne de dénigrement à mon encontre s’inscrit dans une manœuvre orchestrée visant à couvrir les agissements malveillants de certaines personnalités du gouvernement ivoirien. Il est inadmissible de me sacrifier dans le seul but de masquer des actes répréhensibles commis par d’autres.

Par la présente, je souhaite mettre en lumière la cabale injuste et indigne orchestrée à mon encontre et demander que la vérité éclate au grand jour. Il est de mon devoir de me défendre et de rétablir la vérité face à de telles accusations diffamatoires.

Ces faits viennent s’ajouter au nombre pléthorique de détournements de deniers publics et privés qui refont surface depuis ces dernières années en Côte d’Ivoire. Les institutions de la république de Côte d’Ivoire sont utilisées pour couvrir ses vols et se fabriquer des coupables innocents.

Je compte me battre et rectifier publiquement ces affirmations mensongères en faisant valoir mes droits dans des juridictions internationales, afin de défendre mon honneur, ma dignité, ainsi que ma réputation afin qu’elle soit lavée définitivement.

Je mettrai toute mon énergie pour faire rechercher toutes les personnes impliquées dans ces réseaux mafieux dont j’ai été victime, afin qu’elles soient démasquées et emprisonnées.

Dr Julien KOFFI.

