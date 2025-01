Himra est le nouveau phénomène de la musique ivoirienne. L’artiste rappeur a réalisé fin 2024 une persée musicale qui en fait la nouvelle icône de la jeunesse. Le médium Petit Marteau croit cependant que cette période de gloire de l’artiste risque d’être de très courte durée s’il ne vient pas à sa rencontrer pour travailler à la pérennité de son succès.

Côte d’Ivoire : Le médium Petit Marteau prédit des nuits sombres à Hirma

Photo du Medium Petit Marteau.

Dans l’émission « Polémique People » de la RTI3, le médium ivoirien Petit Marteau a déclaré : « Le rap ivoirien est promis à un avenir brillant et à une ascension fulgurante. Cependant, un moment viendra où la jalousie et l’opposition entre les fans engendreront des tensions, de la haine, et même de la violence. »

Interrogé sur la possibilité d’incantations pour éviter un tel scénario, il répond : « S’il n’est pas possible de faire quelque chose contre ce qui va arriver, alors cette chose ne peut apparaître dans les révélations. »

Plus loin, celui qui avait prédit la défaite de la Côte d’Ivoire à la finale de la CAN 2012 et le penalty manqué par Didier Drogba, a rajouté : « Si j’ai un conseil à donner à quelqu’un, c’est pour Himra. Je veux qu’il vienne me rencontrer, sinon il risque de le regretter amèrement. S’il ne le fait pas, cela pourrait avoir de graves conséquences. » Petit Marteau de poursuivre en disant « S’il refuse de me voir, il verra de nombreux malheurs s’abattre sur lui. Son étoile brille très fortement, son aura est puissante. Mais quand une aura est aussi forte, elle attire des oppositions farouches.

Toujours selon le médium Petit Marteau : « Les gens pourraient croire que seule l’industrie du rap ivoirien s’en prendra à lui, mais ce n’est pas le cas. Selon lui, la menace peut également venir des autres genres musicaux. Le showbiz reste le showbiz. Si tu te trouves à un niveau qui bloque la progression d’un artiste ou d’un genre, les rivalités peuvent devenir impitoyables. »

Le collègue du Medium Aziz47 d’ajouter : « De nos jours, il n’est pas rare de voir des artistes consulter des féticheurs pour éteindre la lumière de leurs concurrents et prendre leur place. Dans cet univers, le succès attire souvent autant d’admiration que de jalousie. »