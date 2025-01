La grande surprise du 7 janvier a été l’annonce officielle de la nomination de Patrick Achi, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, au poste de Ministre d’État, Conseiller spécial à la Présidence… Patrice Dama s’est interrogé sur les plans inavoués de ce retour de l’ancien Premier ministre au gouvernement.

Côte d’Ivoire : Le curieux passage de Patrick Achi de Premier Ministre à Ministre d’État, Conseiller spécial Présidence

Lorsque Patrick Achi a été démis de ses fonctions de Premier ministre, la surprise a été grande pour plus d’un ivoirien. L’homme semblait monter en puissance au fur et à mesure que se terminaient certains chantiers phares de son gouvernement. Pour ne pas se laisser décourager par le coup dur de son limogeage, l’ancien Premier ministre s’est lancé sur un tout autre terrain, celui de communiquer autour de sa personne. Ce choix change de l’attitude adoptée par tous ses prédécesseurs, invisible dans le champ médiatique après leur départ.

On a vu Patrick Achi dérouler son réseau à l’international, notamment en donnant des cours à la très prestigieuse université privée, Harvard University. C’est un peu comme si l’ex-Premier ministre cherchait à se donner une image à la Tidjane Thiam, candidat du PDCI RDA à la présidentielle, connu à l’international pour ses qualités de grand technocrate.

L’ancien ministre d’État, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d’Ivoire de 2017 à 2021, ne se serait pas lancé dans une telle opération de mise en avant s’il n’avait pas en tête de devenir un choix éventuel du RHDP à la prochaine élection présidentielle.

Patrick Achi s’affichait même avec de grandes figures dans le monde, un peu comme s’il était même déjà en campagne pour l’après Alassane Ouattara. Alors qu’ADO semble hésitant à l’approche de l’échéance, lui qui disait fermement qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat en 2025, Achi a actionné l’accélérateur.

Il était le mois dernier animateur d’un panel sur la 7e édition du Forum de Paris sur la Paix 2024 devant un par taire de personnalités de haut rang.

Photo de Patrick Achi à la 7e édition du Forum de Paris sur la Paix 2024.

Seulement voilà, la mise en avant de Patrick Achi passe mal. En privé, certains se plaignent de ce qu’il commencerait à faire de l’ombre au chef de l’État par l’affichage de son réseau. Alassane Ouattara s’était lui-même appuyé sur ses amitiés avec de grandes personnalités à l’international pour se positionner.

Et sur le plan local, Patrick Achi commençait un peu trop à s’habituer aux bains de foule. Il s’est lancé à la rencontre d’entrepreneurs « courageux de La Mé » qui ont bénéficié d’un appui financier du Conseil Régional.

Photo Achi Patrick et les entrepreneurs de La Mé.

L’ancien Premier ministre avait également saisi l’occasion de la préservation de la forêt Mabi-Yaya, reclassée en parc et réserve, pour apparaître en public. Ces images, qu’il s’est empressé de relayer sur son compte LinkedIn, où il est très actif, ont rapidement envoyé des signaux sur le travail minutieux qu’il fait de la construction de son image favorable.

Ce type d’images est particulièrement important aux yeux des observateurs internationaux. Ils perçoivent un dirigeant proche du peuple et donc potentiellement conscient des difficultés de ses populations. Depuis son élection, le Président Alassane Ouattara ne s’est plus vraiment préoccupé d’entretenir une relation harmonieuse et étroite avec le public. Il ne s’y force littéralement que lors des campagnes électorales.

Photo de Patrick Cchi avec les villageois pour la la préservation de la foret Mabi-Yaya.

En octobre dernier, Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds Monétaire International, publiait fièrement une photo sur son compte LinkedIn où elle saluait M. Patrick Achi au Liechtenstein. Cette image n’a fait qu’apporter des éléments supplémentaires aux arguments de ceux qui le voient courrir avant le top départ, en raison du prestige de Kristalina Georgieva.

Le Ministre Patrick Achi avait aussi publié une image de lui entouré de Kristalina Georgieva et d’Ajay Banga (président de la Banque mondiale), de véritables stars de la finance, au 80ᵉ anniversaire des accords de Bretton Woods.

Photo de Kristalina Georgieva et Patrick Achi.

Il faut le reconnaître, une candidature d’Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025 à 83 ans enchante peu de personnes, y compris au RHDP. Légitime à faire sa propre promotion en l’absence d’une fonction officielle, Patrick Achi vient de se voir replonger la tête sous l’eau avec sa nouvelle nomination. Au RHDP, aucune tête autre que celle du Président Alassane Ouattara ne doit dépasser avant sa décision de se présenter ou non à la présidentielle de 2025.

La nomination de Patrick Achi est donc, à dessein, pour l’occuper officiellement à des tâches qui l’empêcheront de poursuivre la préparation d’une candidature éventuelle à la présidentielle de 2025.

Ses opérations de charme en direction de l’électorat et son polissage d’un profil à Tidjane Thiam s’arrêtent donc officiellement avec sa nomination aux côtés du Président dont il rebascule dans l’ombre.

On peut dire sans se tromper qu’au RHDP, il n’y a plus de doute sur le choix de continuer avec le Président Ouattara.