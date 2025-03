Le Soudan du Sud affronte une crise sanitaire majeure. L’épidémie de choléra se propage rapidement à travers le pays. Le Syndicat des médecins du Soudan du Sud (SSDU) lance un appel urgent au gouvernement. Il demande des mesures immédiates pour protéger la population.

Urgence sanitaire : agir vite

Depuis octobre, 700 personnes sont mortes du choléra. Plus de 40 800 cas ont été confirmés. Les régions de Rubkona et Mayom sont très touchées. Malgré les efforts, la situation reste grave. Luka Dut, secrétaire général du SSDU, insiste sur la responsabilité du gouvernement. « Le ministère de la Santé a besoin de ressources financières », dit-il. L’aide doit aller aux communautés affectées. Le manque d’eau potable et les mauvaises conditions de vie aggravent la crise. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont les plus vulnérables.

Actions et prévention : un appel

Le SSDU demande plus d’équipes d’intervention rapide. Elles doivent faire des campagnes de vaccination. Elles doivent traiter les malades vite. Elles doivent améliorer l’accès à l’eau potable. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance. Il demande de respecter les règles d’hygiène. La ville de Renk est en état d’épidémie. C’est un point d’entrée pour les réfugiés du Soudan. Le SSDU promet de travailler avec le gouvernement. Il veut arrêter l’épidémie. Il faut agir vite pour éviter une catastrophe. « Le choléra peut être évité », affirme le syndicat.