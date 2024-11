Reconnu comme un influent acteur de la Françafrique, Robert Bourgi a séjourné quatre ans au Bénin dans les années 1970. Interrogé sur la situation actuelle de ce pays d’Afrique de l’Ouest, l’ancien conseiller spécial de plusieurs chefs d’État africains a partagé son avis sur un éventuel troisième mandat de Patrice Talon. Il s’est exprimé lors d’une conférence de presse en ligne consacrée à son livre : « Ils savent que je sais tout : Ma vie en Françafrique ».

Robert Bourgi se prononce sur un éventuel 3e mandat de Patrice Talon

Pour Robert Bourgi, la probabilité d’un troisième mandat pour Patrice Talon est presque inexistante. « Je ne sais pas par quel miracle Patrice Talon pourrait faire un troisième mandat », a déclaré l’avocat et conseiller politique franco-libanais, selon des propos rapportés par Le Patriote Bénin.

Bien que Bourgi n’ait pas entretenu de relations particulières avec Patrice Talon, il se souvient d’une conversation qu’ils ont eue au début du premier mandat du président béninois. « Je vais trahir une conversation entre lui et moi, la première fois que je l’ai rencontré à Cotonou. Il venait d’être élu président, et il m’avait dit, en me recevant : « Je ne ferai qu’un seul mandat » ». En réponse, Robert Bourgi affirme lui avoir rétorqué : « Il ne faut jamais dire ‘je ne ferai qu’un mandat’. Vous serez peut-être tenté d’en faire un deuxième ».

La suite est bien connue. Patrice Talon a fini par donner raison à Bourgi. Après l’échec de la révision constitutionnelle visant à instaurer un mandat unique, Patrice Talon s’est représenté à l’élection présidentielle de 2021. Réélu, il est aujourd’hui constitutionnellement à moins de deux ans de la fin de son second et dernier mandat.

À mesure que la fin de ce mandat approche, la polémique autour d’un éventuel troisième mandat prend de l’ampleur, malgré les assurances répétées du président lui-même, qui a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne se représenterait pas pour un troisième mandat.

« C’est le président qu’il faut au quartier latin de l’Afrique »

Pour Robert Bourgi, l’élection de Patrice Talon à la tête du Bénin est un choix judicieux de la part des Béninois. « Le Bénin a la chance d’avoir un homme d’autorité à sa tête, un homme qui connaît le monde de l’entreprise, qui a le sens des affaires et qui a réussi dans ce domaine. C’est le président qu’il faut au « quartier latin de l’Afrique » », a-t-il déclaré.