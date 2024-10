La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a toujours été un acteur incontournable dans la sphère politique du pays. Depuis sa création, ce puissant syndicat a vu émerger des figures politiques de premier plan telles que Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, et bien d’autres. Aujourd’hui, la FESCI fait face à une nouvelle crise suite à la mort tragique d’Agui Mars Aubin Deagoué, alias “général sorcier”. Cette mort a conduit à l’arrestation du Secrétaire Général actuel, Kambou Sie, plongeant le syndicat dans une tourmente sans précédent.

Kambou Sie : Entre scandale et accusations

Le Secrétaire Général de la FESCI, Kambou Sie, est au centre de cette affaire. Accusé d’être impliqué dans l’enlèvement et l’assassinat d’Agui Mars Aubin Deagoué, son principal opposant, Kambou Sie n’a cessé de dénoncer des manipulations politiques visant à déstabiliser la FESCI. Selon lui, des politiciens agiraient dans l’ombre pour prendre le contrôle du syndicat, une manœuvre qu’il s’est engagé à combattre avec détermination.

Kambou Sie a déjà exposé les problèmes internes auxquels la FESCI est confrontée, tels que l’infiltration de la drogue et de la violence dans les universités ivoiriennes. Il affirme que des individus non étudiants, inscrits uniquement pour justifier leur adhésion, cherchent à déstabiliser le syndicat qu’il dirige. Pour lui, cette situation est alimentée par des politiciens qui souhaitent contrôler l’organisation pour leurs propres intérêts.

Agui Mars Aubin Deagoué : Le catalyseur de la crise

La mort d’Agui Mars Aubin Deagoué, titulaire d’une maîtrise en anglais et d’un master en communication politique, a mis le feu aux poudres. Opposant direct à Kambou Sie, sa mort a entraîné une enquête policière qui a mené à l’arrestation de Kambou Sie. Ce dernier, pourtant charismatique et influent, se retrouve aujourd’hui en difficulté, alors qu’il était perçu comme l’un des leaders les plus résolus à maintenir l’indépendance de la FESCI.

Les accusations portées contre Kambou Sie ne sont cependant pas inédites dans l’histoire de la FESCI. En effet, lors du mandat de Charles Blé Goudé, également ancien secrétaire général, l’organisation avait déjà connu des violences similaires. Les affrontements entre étudiants pour le contrôle du syndicat avaient marqué les esprits. Ces luttes internes sont souvent le reflet des influences politiques qui cherchent à s’imposer à travers la FESCI.

Des enjeux politiques majeurs en toile de fond

La FESCI n’est pas seulement un syndicat étudiant ; elle est un acteur politique puissant. À un an de l’élection présidentielle de 2025, la crise actuelle soulève des interrogations sur les tentatives de contrôle politique de la FESCI par certains politiciens. Les précédents dirigeants du syndicat, tels que Charles Blé Goudé et Martial Ahipeaud, ont dû faire face à des crises semblables. Lors du mandat d’Ahipeaud, l’assassinat de Thierry Zebié en 1991 avait ébranlé le syndicat.

Le gouvernement ivoirien a régulièrement cherché à dissoudre ce syndicat, qui, tel le phénix, renaît toujours de ses cendres. Pour ses militants, personne ne peut « emprisonner un esprit ». Même avec l’arrêt de Kambou Sie et la suspension des activités de la FESCI, un membre sous anonymat assure que l’organisation continuera de fonctionner. “Nous sommes habitués à ce type de pression. Là, il y a eu mort d’homme, donc il est normal que les responsabilités soient établies. Que les enquêteurs aillent au fond des choses afin que toute la lumière soit faite. Il ne s’agira pas simplement de diaboliser la FESCI et ses dirigeants, mais de mettre en lumière tous les responsables de cette crise…”

À la question de savoir de quels autres responsables il fait allusion, il lance « Les personnalités politiques qui manipulent certains camarades ! »

La position de Kambou Sie dans cette affaire n’est pas seulement celle d’un leader étudiant accusé d’un crime, mais aussi celle d’un homme qui défend l’autonomie de la FESCI contre des influences politiques extérieures. Ce syndicat a souvent été utilisé comme un tremplin pour accéder à des postes politiques de premier plan, ce qui en fait un terrain de lutte pour divers acteurs politiques.

L’avenir de la FESCI entre les mains de la justice

Alors que la justice ivoirienne enquête sur la mort d’Agui Mars Aubin Deagoué, de nombreuses questions demeurent. Les enquêtes permettront-elles de dévoiler les véritables responsables derrière cette crise ? Kambou Sie et ses soutiens espèrent que la vérité éclatera et mettra à découvert les manœuvres politiques qui visent à déstabiliser le syndicat estudiantin.

La FESCI est à nouveau au cœur d’une tempête politique et sécuritaire. Alors que l’organisation fait face à l’arrestation de son secrétaire général, Kambou Sie, les liens entre la FESCI et la sphère politique ivoirienne ne peuvent être ignorés. Les enjeux sont élevés à l’approche des élections de 2025, et il est clair que la FESCI restera un acteur clé dans l’avenir politique du pays. La justice devra faire toute la lumière sur cette affaire pour rétablir la paix au sein du syndicat. Pour l’heure, le ministre de l’Enseignement supérieur a ordonné l’expulsion des occupants illégaux des chambres dans les cités universitaires.