Au Ghana, une affaire de corruption d’une ampleur inédite vient de secouer le pays. Un audit interne a révélé la présence de 81 885 « fonctionnaires fantômes » sur les listes de paie de l’État.

Scandale au Ghana : une vaste fraude aux fonctionnaires dévoilée

Cette découverte a été faite suite à une demande du ministère des Finances qui souhaitait régulariser les arriérés de salaires datant du mois d’août 2024. Ainsi, un recensement approfondi des employés a alors permis de découvrir une fraude massive autour du paiement des salaires au Ghana.

Face à ce scandale, le président ghanéen, John Dramani Mahama, a ordonné une enquête immédiate pour situer les responsabilités et les mécanismes ayant permis une telle escroquerie. A cet effet, le Bureau national d’investigation a été instruis de mener les investigations.

Selon les premières estimations, cette fraude a coûté au trésor public ghanéen plusieurs millions de cédis, la devise locale. En effet, le ministère des Finances avait déjà débloqué une somme importante pour régler les arriérés de salaires de ces faux employés avant de se rendre compte de la présence de fonctionnaires fictifs qui émargent dans la caisse de l’Etat.

Avec cette situation, le gouvernement ghanéen a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer les contrôles et prévenir de nouvelles fraudes de ce type. Il s’agit notamment de mettre en place des systèmes de vérification plus rigoureux et de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques.