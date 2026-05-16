Hantavirus : situation en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a communiqué sur les hantavirus. Selon le communiqué du ministre Pierre Dimba, « à ce jour, aucun cas n’a été confirmé en Côte d’Ivoire ». Il a énuméré plusieurs mesures de prévention à observer pour éviter l’infection par ces virus.

Hantavirus : « À ce jour, aucun cas confirmé en Côte d’Ivoire »

L’apparition des hantavirus a été officiellement déclarée le 3 mai 2026 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon l’alerte internationale, le foyer d’infection à hantavirus a été détecté « à bord du navire de croisière néerlandais MV Hondius, reliant Ushuaia, en Argentine, au Cap-Vert ». Selon le ministre ivoirien de la Santé, « à la date du 12 mai 2026, un total de onze (11) cas, dont trois (03) décès, a été enregistré, soit une létalité de 27,3 % ».

La Côte d’Ivoire est actuellement épargnée pour n’avoir enregistré aucun cas confirmé ; mais il est nécessaire d’observer des « mesures de vigilance afin de prévenir toute introduction de la maladie sur le territoire national ». Il faut savoir que les hantavirus sont des virus qui sont transmis à l’homme par « certains rongeurs infectés (rats) ». Le ministre Pierre Dimba explique que « la contamination peut survenir par l’inhalation de poussières contaminées par les excréments ou les urines de rongeurs, ou encore par contact direct avec ces animaux ou leurs déjections ». Toutefois, les contacts étroits et prolongés peuvent favoriser une « transmission interhumaine ».

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Quels sont les symptômes des hantavirus ?

Les symptômes des hantavirus ne sont pas automatiquement visibles dès la contamination, ils « apparaissent généralement environ deux semaines après ». Ces symptômes se manifestent par « une forte fièvre ; une fatigue intense ; des douleurs musculaires ; des maux de tête ; des difficultés respiratoires ».

Comment éviter les hantavirus ?

Pour éviter toute contamination par les hantavirus, le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle recommande aux populations d’adopter des mesures strictes d’hygiène et de lutte contre les rongeurs. Il est essentiel de maintenir les habitations propres et de ne pas laisser de restes alimentaires accessibles. Les déchets ménagers doivent être éliminés régulièrement et correctement, tandis que les aliments doivent être conservés dans des récipients hermétiquement fermés. Le ministre recommande une bonne gestion des poubelles qui doivent rester couvertes.

Les habitations doivent être sécurisées en bouchant les trous dans les murs et en protégeant les bas de portes pour empêcher l’entrée des rongeurs. Lors des opérations de nettoyage, il est conseillé d’humidifier les surfaces avant de balayer afin d’éviter la dispersion de poussières contaminées, et de porter des gants ainsi qu’un masque de protection. Enfin, un lavage soigneux des mains avec de l’eau et du savon après toute activité à risque est indispensable.

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En cas d’apparition de symptômes, notamment après une exposition à des rongeurs, il est impératif de se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche et d’informer le personnel soignant de cette exposition. L’automédication est formellement déconseillée en cas de contamination. Le port d’un masque de protection faciale est recommandé pour limiter les risques de transmission.