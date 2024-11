Le géant Infinix frappe un grand coup en Côte d’Ivoire avec le lancement du Hot 50 Pro+, un smartphone premium proposé à des prix défiant toute concurrence : 110 000 FCFA pour la version 128 GB + 8 GB RAM et 127 600 FCFA pour la version 256 GB + 8 GB RAM. Ces tarifs inégalés dans cette catégorie combinent performance et accessibilité.

L’impressionnante autonomie de 4 ans du smartphone Hot 50 Pro+

La révolution amorcée par Infinix avec son smartphone Hot 50i, se confirme de fort belle manière avec le Hot 50 Pro. Ce nouveau produit, qui allie performance – praticité en plus de son faible cout, offre une autonomie impressionnante assurée par sa batterie optimisée. Ce nouveau téléphone est capable de résister à plus de 1600 cycles de charge, soit deux fois plus que la norme de 800 cycles habituelle.

Son design incurvé à 3 bords fait de ce nouveau téléphone le smartphone le plus fin au monde. Slim et élégant, il a une épaisseur de seulement 6,8 mm donc forcément captivant pour un appareil pratique.

Le Hot 50 Pro+ rime avec confort d’utilisation, car ne pesant tout juste que 162 g, donc très léger et agréable à tenir. Il permet surtout à son utilisateur de profiter de son grand écran de 6,8 pouces de top résolution. Ce puissant appareil polyvalent se glisse assez facilement dans la poche, dans un sac en plus de bien se porter en main.

Ayra Starr infinix smartphone hot 50 pro+.

Certification TÜV de 5 Ans

Grâce à sa remarquable performance, le HOT 50 Pro+ a obtenu la certification TÜV. Ce smartphone conserve sa rapidité et sa fluidité pendant au moins cinq (5) ans. Donc pas de ralentissement ; vous pouvez l’exploiter sans craindre tout son potentiel durant de nombreuses années.

Technologie AI Infinix

Un rendement Intelligent assuré par son iA intégrée. Cette technologie optimise les ressources pour rendre votre expérience utilisateur encore plus intuitive. L’Intelligence Artificielle gère en effet les applications en arrière-plan pour ajuster les paramètres de puissance pour un fonctionnement toujours optimal.

Grâce à l’AI, l’énergie est gérée efficacement dans ce smartphone Hot 50 Pro+ de sorte à procurer plusieurs heures d’utilisation continue sans recharge fréquente. Cet appareil est idéal pour les utilisateurs actifs. Les vidéos, les jeux, le multitâche demeurent opérationnels avec le HOT 50 Pro+.

Il y a également la meilleure gestion des applications offerte par le smartphone Hot 50 Pro+. Ce petit bijou permet de réaliser une photographie améliorée ; des photos de qualité supérieure. Cette magie est rendue possible parce que vos clichés sont systématiquement améliorés en fonction de l’éclairage et des conditions de la scène.

Photo du Image du smartphone Hot 50 pro+

Protection Corning Gorilla Glass

Durable et élégant, le Hot 50 Pro+ d’Infinix est doté du Corning Gorilla Glass. Une protection supérieure contre les rayures, aux chutes et à l’humidité. Ce verre performant reste réactif même dans des conditions humides ou grasses, ce qui assure une utilisation fluide peu importe la situation.

Définitivement, le Hot 50 Pro+ est le choix ultime pour les amoureux de qualité et de valeur. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un smartphone qui allie élégance, performance et longévité !