Malgré des indicateurs macroéconomiques flatteurs, la Côte d’Ivoire reste économiquement vulnérable selon Stanislas Zézé, président de l’agence de notation financière Bloomfield Investment. Lors d’un entretien avec la blogueuse et entrepreneuse Edith Brou, l’expert financier a exposé des faiblesses structurelles qui pourraient compromettre le développement durable du pays.

Côte d’Ivoire : Slanislas Zézé alerte sur la fragilité économique

Selon Stanislas Zézé, l’économie ivoirienne repose majoritairement sur des investissements étrangers, une situation qu’il qualifie de « dangereuse à moyen terme ». Il affirme que 95 % du tissu économique est constitué de petites et moyennes entreprises (PME), locales pour la plupart, mais qui ne génèrent que 20 % de la richesse nationale. Pendant ce temps, les multinationales étrangères qui représentent seulement 5 % des entreprises contrôlent 80 % de la richesse produite.

« On ne construit pas un pays sur une logique d’investissement étranger. Cela fragilise votre pays. La preuve, vous vous retrouvez dans un pays où les locaux ne contrôlent que 5 % de l’économie. […] Vous avez 95 % du tissu économique constitué de PME, locales pour la plupart, qui ne produisent que 20 % de la richesse. En revanche, 5 % des multinationales étrangères contrôlent 80 % de la richesse. », déclare-t-il.

La nécessité de renforcer les entreprises locales

Stanislas Zézé plaide donc pour un développement axé sur les investissements domestiques. Il souligne que les économies solides, comme celles des États-Unis ou de la France, sont dominées par des acteurs locaux, ce qui garantit leur résilience face aux crises. Selon son raisonnement, il ne s’agit pas de rejeter le libéralisme, mais de s’assurer que les entreprises locales deviennent compétitives et prennent une part dominante dans l’économie.

Stanislas Zézé, un économiste reconnu pour sa vision

Diplômé de prestigieuses institutions telles que l’Université du Michigan et l’Institut des Sciences Politiques et Économiques de Eastern Michigan University, Stanislas Zézé n’est pas un novice dans le domaine. Il a été distingué par Forbes Afrique en 2016 et a reçu le prix du meilleur financier africain en 2018. En 2019, il a été décoré Officier de l’Ordre National par la Grande Chancellerie de Côte d’Ivoire.

Son analyse fait la démonstration des problématiques essentielles que les décideurs ivoiriens doivent adresser afin de bâtir une économie plus résiliente et inclusive.