Au Sénégal, le convoi de campagne d’Ousmane Sonko, candidat tête de liste du parti Pastef, a été pris pour cible par des individus non identifiés. Selon les premières informations, l’attaque s’est produite peu après un discours prononcé par le candidat, dans dans la région de Kaolack.

Les assaillants, dont l’identité et les motifs restent inconnus, ont attaqué le cortège au moment où le Premier ministre et son équipe quittaient le lieu de l’événement. Aucun bilan précis des dégâts ou des victimes n’a été communiqué pour l’instant. Cet incident vient raviver les tensions autour de la campagne électorale, marquées par de nombreux épisodes de violence et d’intimidation à l’encontre de diverses personnes.

« Le Convoi de Ousmane Sonko Vient D’être Attaqué à… Koungheul » Buur News



« A kOUNGHEUL l’opposition attaque notre cortège

Les patriotes ripostent sévèrement » Hannibal Djim pic.twitter.com/TEwTeZuFNU — Fatima (@facisse) October 30, 2024

La montée des tensions dans la campagne électorale sénégalaise a poussé le Ministre de la Justice à réagir fermement. Dans un communiqué rendu public, il a mis en garde les auteurs des troubles qui menacent le bon déroulement du processus électoral et a annoncé l’ouverture de plusieurs enquêtes pour faire la lumière sur les récents actes de violence.

Ce communiqué intervient dans un climat d’escalade de violences, notamment après l’incendie perpétré au siège de campagne des figures de l’opposition Khalifa Sall et Barthélémy Dias. L’incendie, survenu la nuit du 27 au 28 octobre dernier, a provoqué d’importants dégâts matériels.

Dans cette campagne survoltée, on observe également une violence verbale caractérisée par des propositions désobligeants d’un camp envers l’autre.