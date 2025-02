Le choc tant attendu entre Manchester City et le Real Madrid en manche aller de barrage de Ligue des champions est prévu pour ce 11 février. Les deux géants européens s’affrontent ce mardi soir à l’Etihad Stadium. À quelques heures du coup d’envoi, les entraîneurs Carlo Ancelotti et Pep Guardiola ont dévoilé leurs compositions officielles.

Ligue des champions : Mbappé, Haaland, les compositions officielles sont tombées

Pour cette rencontre de Ligue des champions, les deux entraîneurs ont opté pour des compositions très offensives. Côté madrilène, on retrouve l’inévitable trio d’attaque composé de Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Rodrigo Goes. Au milieu de terrain, le jeune prodige anglais Jude Bellingham sera associé à Camavinga.

De l’autre côté, pep Guardiola a aligné un 4-2-3-1 avec une défense composée d’Akanji, Aké, Ruben Dias et Gvardiol. Haaland animera l’attaque avec Savinho et Grealish derrière lui.