Infinix marque un grand coup avec cette belle opération. Ayra Starr est aujourd’hui l’une des artistes dont la notoriété outrepasse les frontières du Nigéria. Pays dont l’industrie musicale est considérée comme la plus prestigieuse du continent. Ayra Starr, égérie de la série Hot d’Infinix, constitue en quelque sorte le mariage parfait.

Ayra Starr, prestigieuse égérie de la série Hot d’Infinix

Car cette série défend les valeurs tendance, créativité, audace et fun. Choses que la jeune star nigériane incarne avec perfection. Celle qui fait bouger la scène musicale urbaine en ce moment, personnifie parfaitement les caractéristiques de la série Hot. Cette marque du constructeur a fait sauter les codes du SAV à travers ses 25 mois de garantie et sa batterie de 2 ans de vie.

Photo d’Ayra Starr avec le smartphone Hot d’infinix.

Il s’agit donc d’une fusion d’esprit d’innovation entre une marque et son égérie. Et M. Oluwayemisi Ode, Responsable des Relations Publiques et de la Communication d’Infinix Nigeria : « Nous sommes ravis d’accueillir Ayra Starr dans la famille Infinix. La série HOT est un symbole de créativité, d’audace et d’innovation — des valeurs qu’Ayra Starr incarne. Elle est une grande influence sur les jeunes, notamment la génération Z, et nous croyons que ce partenariat inspirera notre public à embrasser leur individualité et à repousser leurs limites. »

Pour la nouvelle coqueluche de l’Afropop, il s’agit d’un challenge qu’elle a hâte de relever : « Je suis super excitée d’être le visage de la série HOT d’Infinix. Infinix est une marque qui se connecte aux jeunes, et j’adore la manière dont elle encourage les gens à être audacieux et créatifs. Ce n’est que le début, et j’ai hâte que tout le monde voie ce qui arrive ! »

Pour ceux qui ignoreraient, en plus de son caractère game-changer, le Hot 50 d’Infinix est d’une élégance épatante et doté d’une fonctionnalité avancée. D’où sa désignation par les experts technologiques de smartphone avec le design 3D incurvé le plus fin au monde. Cet appareil allie un écran AMOLED de 6,78 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie longue durée. Sans compter ses outils d’IA qui subliment les photos et vidéos avec un esthétisme captivant.