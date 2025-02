La chanteuse guinéenne Queen Rima a remporté le prestigieux Prix Découvertes RFI 2025. Le jury, présidé par la célèbre chanteuse béninoise Angélique Kidjo, a été séduit par son talent et son énergie.

Queen Rima, vainqueur du prestigieux Prix Découvertes RFI 2025

Ce n’est pas la première fois que Queen Rima participe au concours. Après deux tentatives infructueuses en 2022 et 2023, la jeune artiste a enfin vu ses efforts récompensés. Sa persévérance et son talent indéniable ont convaincu le jury lors de la finale du Prix Découvertes RFI 2025.

Queen Rima se distingue par son style musical unique, un mélange de dancehall et de rythmes traditionnels guinéens. En s’appropriant ce genre musical souvent dominé par les hommes, elle démontre une grande détermination et une volonté de défendre les valeurs féminines.

Avec des textes engagés, souvent en langues locales, la chanteuse guinéenne aborde des sujets tels que l’égalité des sexes et la lutte contre les discriminations. Elle est ainsi devenue une figure emblématique de la nouvelle génération d’artistes africains.

Un tremplin pour sa carrière

Le Prix Découvertes RFI est un véritable tremplin pour les jeunes talents africains. En remportant le Prix Découvertes RFI 2025, Queen Rima va bénéficier d’une visibilité internationale et aura l’opportunité de se produire sur les plus grandes scènes africaines. Ce succès est une reconnaissance de son talent et de son travail acharné. Il devrait lui permettre de poursuivre sa carrière musicale et de faire rayonner la musique guinéenne à travers le monde.

Selon Angélique Kidjo, présidente du jury, la détermination de Queen Rima et la qualité de ses prestations ont pesé dans la balance. La star béninoise a également apprécié l’originalité du style musical de la candidate et son engagement en faveur des causes féminines.