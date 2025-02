Le Sénégal, à travers le ministre des Finances et du Budget, ambitionne de mobiliser une recette de 1 338 milliards FCFA grâce à la Douane. Cette décision a été annoncée par le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, lors de la célébration de la Journée internationale de la Douane (JID).

Sénégal : les douaniers désormais fixés sur leurs objectifs pour 2025

Au Sénégal, les douaniers devront fournir de nombreux efforts pour atteindre l’objectif ambitieux du gouvernement. En effet, ils ont pris connaissance des recettes à réaliser au cours de l’année 2025. Ainsi, le Sénégal compte collecter une recette de 1 338 milliards FCFA grâce à la Douane sénégalaise. Un objectif qui semble difficile à atteindre mais qui, selon le ministre des Finances et du Budget, reste réalisable au vu des performances de la Douane en 2024.

Cette dernière a réussi à mobiliser une recette exceptionnelle de 1 613 milliards FCFA contre 1 426,6 milliards FCFA en 2023, soit une augmentation de 186,4 milliards FCFA et une hausse significative de 13,1 % en glissement annuel.Par ailleurs, la Douane sénégalaise a réuni en cinq ans une recette totale de 6 633 milliards FCFA, soit l’équivalent du budget général de l’État en 2023. C’est dans cette dynamique de performance que le ministre des Finances et du Budget a fixé cet objectif, qui contribuera au financement du budget de l’État.

La Douane sénégalaise ne se contentera pas seulement de collecter les 1 338 milliards FCFA prévus. Elle devra également relever le défi de lutter contre la contrebande et le trafic de drogue. En 2024, la valeur des saisies sur les principaux produits a considérablement augmenté, passant de 4,4 milliards FCFA à 226,4 milliards FCFA. La cocaïne est le produit le plus saisi, avec une quantité totale de 2 681 kilogrammes. De plus, des billets noirs ont été confisqués pour une contre-valeur de 11 milliards FCFA.