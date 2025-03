Depuis le début de l’année 2024, le Soudan est le théâtre d’une crise humanitaire d’une ampleur alarmante. L’UNICEF révèle que 221 enfants ont subi des violences sexuelles, un chiffre qui témoigne de la brutalité du conflit. Les cas documentés dans neuf états du pays mettent en lumière une réalité effroyable.

Des enfants, victimes de guerre au Soudan

Les chiffres de l’UNICEF sont accablants : plus de 30 % des victimes sont des garçons, et parmi elles, 16 enfants ont moins de cinq ans, dont quatre nourrissons. Ces actes de barbarie se produisent dans un contexte de guerre civile, où les droits les plus fondamentaux sont bafoués.

Tess Ingram, responsable de la communication de l’UNICEF pour la région MENA, exprime son inquiétude : « Les données que nous avons obtenues des prestataires de services au Soudan nous montrent que ce phénomène est très répandu, qu’il s’est produit dans neuf États, rien qu’avec ces 221 cas de viol, dans neuf États, dans tout le pays, y compris Gedaref, Kassala, Al Gezeira, l’État du Nord, le Nil, Khartoum, le Kordofan du Sud et deux des États du Darfour, et je pense que c’est un exemple du fait que cela est utilisé comme une arme de guerre au Soudan par toutes les parties au conflit et qu’aucune femme ni aucun enfant n’est en sécurité. »

Les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre, et les enfants sont les premières victimes de cette barbarie. Les chiffres révèlent une réalité effroyable, où les enfants sont violés, parfois même à un âge très tendre. Les auteurs de ces crimes agissent en toute impunité, et les victimes sont laissées pour compte. Les conséquences de ces actes sont désastreuses pour les enfants, qui sont traumatisés à vie.

Un conflit qui exacerbe les violences

Depuis le début du conflit en avril 2023, les violences sexuelles et les mariages forcés d’enfants se multiplient. Les deux camps sont accusés de commettre ces atrocités. Sur les 221 enfants violés, 73 cas sont liés au conflit, 71 ne le sont pas, et les autres ne sont pas identifiés.

La guerre civile au Soudan a créé un climat de chaos et d’impunité, où les violences sexuelles sont devenues monnaie courante. Les enfants sont particulièrement vulnérables dans ce contexte, et ils sont souvent les cibles des violences. Les conséquences de ces actes sont désastreuses pour les enfants, qui sont traumatisés à vie.

