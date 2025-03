Après des mois de conflit, l’armée soudanaise reprend le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Cette victoire symbolique marque-t-elle un tournant décisif dans la guerre qui ravage le Soudan ? Les Forces de soutien rapide (FSR) conservent des territoires dans le pays.

Soudan : opération militaire

Vendredi 21 mars, l’armée soudanaise annonce avoir repris le palais présidentiel de Khartoum, après de violents combats. Le porte-parole de l’armée, Nabil Abdallah, déclare que les troupes ont « complètement détruit les combattants et les équipements de l’ennemi ». Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des soldats dans l’enceinte du palais, brandissant le drapeau national. La reprise du palais constitue un succès stratégique et symbolique pour l’armée soudanaise. Cependant, les FSR conservent des territoires dans le pays. Des tirs sporadiques sont entendus dans la capitale, sans qu’il soit possible de déterminer leur origine. Le général Daglo, chef des FSR, ne réagit pas immédiatement à cette défaite.

Le soudan : un pays instable

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre entre l’armée et les FSR. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué des déplacements massifs de population. La communauté internationale surveille la situation de près, craignant une escalade du conflit. La reprise du palais présidentiel donne un avantage temporaire à l’armée soudanaise. Cependant, la stabilisation du Soudan reste un défi majeur. « La situation humanitaire est catastrophique », déclare un responsable de l’ONU. « Des millions de personnes ont besoin d’aide d’urgence ». Les combats ont détruit des infrastructures essentielles et perturbé l’accès à la nourriture et aux soins de santé.

L’impact humanitaire

Le conflit a des conséquences désastreuses sur la population civile. Des millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire d’urgence. Les combats ont provoqué des déplacements massifs de population. De nombreuses personnes ont fui leurs foyers pour se réfugier dans des camps de fortune. L’accès à la nourriture et aux soins de santé est difficile dans de nombreuses régions du pays. Les organisations humanitaires tentent d’apporter une aide aux populations touchées par le conflit. Cependant, l’insécurité et les difficultés d’accès entravent leur action.

Les efforts de paix

La communauté internationale multiplie les efforts pour trouver une solution pacifique au conflit. De nombreuses initiatives de médiation ont été lancées, mais aucune n’a abouti à un cessez-le-feu durable. Les parties au conflit semblent déterminées à poursuivre les combats. La reprise du palais présidentiel pourrait compliquer davantage les efforts de paix. « Il est urgent de mettre fin à ce conflit », déclare un diplomate. « La population civile souffre énormément ».