La cheffe ivoirienne Zeinab Bancé se lance à nouveau à la conquête du record Guinness du plus long marathon culinaire du monde. Du 27 mars au 2 avril 2025, elle mettra ses talents à l’épreuve au Parc des Sports de Treichville, dans un défi culinaire exceptionnel.

Zeinab Bancé retente le record Guinness du marathon culinaire, un défi de 6 jours en Côte d’Ivoire

Déterminée à effacer la déception de son précédent essai, où une erreur technique l’avait privée de la validation de son record, Zeinab Bancé promet de tout donner pour offrir la victoire à la Côte d’Ivoire. « Cet « acte 2 » sera celui de la consécration », a-t-elle déclaré.

Au-delà de la performance culinaire, cet événement sera également l’occasion de partager et de faire preuve de solidarité. En effet, il est prévu la distribution des plats cuisinés aux personnes dans le besoin et à celles qui seront de la partie. Le mois saint étant en cours, il sera organisé chaque soir sur le site du Parc des Sports, durant les six d’activité, des ruptures collectives de jeûne sur le site du Parc des Sports, créant ainsi un moment de convivialité et de partage.

Pour rappel, du 17 au 22 décembre 2024, Zeinab Bancé avait déjà tenté de battre le record établi par l’Irlandais Alan Fisher, mais une erreur technique avait entaché sa performance. Cette fois-ci, la cheffe ivoirienne est plus déterminée que jamais à atteindre son objectif. A cet effet, elle appelle tout le peuple ivoirien à se mobiliser pour la soutenir en vue d’une victoire certaine.