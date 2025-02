Ce jeudi 13 février 2025, lors de la conférence de presse précédant son concert événement prévu le 22 février 2025 dans la salle de 4 000 places du Palais de la Culture, DJ Lewis a reçu un soutien massif des pionniers du coupé-décalé.

Coupé-décalé : DJ Lewis reçoit le soutien des légendes pour son concert anniversaire

Un message fort a été lancé par ses paires : « Lewis ne doit pas taper poteaux. C’est la fête du coupé-décalé ! » Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, plusieurs légendes du coupé-décalé ont répondu présent déjà à la conférence de presse. Parmi elles : Molare, Abou Nidal, DJ Kedjevara, Mélanger Premier, Bébé Philippe, DJ Jacod, DJ Mulukuku. Tous ont affiché leur engagement sans réserve pour célébrer les 20 ans de carrière de DJ Lewis, un artiste majeur qui a profondément marqué l’histoire de ce mouvement musical.

Un concert événement à ne pas manquer

Cette mobilisation inédite démontre l’importance de DJ Lewis dans l’univers du coupé-décalé et l’impact de sa musique sur plusieurs générations. Son concert anniversaire du 22 février 2025 s’annonce grandiose et pourrait bien être l’un des moments forts de l’année pour les fans du genre. Alors que les attentes sont immenses, les salutations sont tournées vers DJ Lewis : réussira-t-il à remplir la salle et offrir un show mémorable à son public ? L’événement s’annonce comme un véritable hommage au coupé-décalé et à ses icônes.