Chine : Les principales raisons de la croissance stable du commerce

L'Administration générale des douanes a annoncé que de nombreux éléments avaient contribué à la croissance stable du commerce extérieur de la Chine au cours des trois premiers trimestres de l'année.

Le commerce extérieur, un secteur en pleine croissance

Li Kuiwen, directeur de l'administration du département de la statistique, a précisé que la croissance de l'économie intérieure a conduit à une augmentation des importations dans des secteurs tels que le pétrole brut, le gaz naturel ainsi que les produits de consommations.

En outre, selon M. Li, les entreprises chinoises ont diversifié leurs marchés d'exportation dans le contexte de pouruite de l'ouverture du pays.

Les statistiques douanières ont montré que les importations et les exportations de la Chine avec des pays riverains de l'initiative « Une Ceinture et une Route », l'Afrique ainsi que l'Amérique latine ont connu les croissances plus rapides, respectivement de 3.3%, 3.9% et 3.8% au-dessus de la moyenne. Les échanges commerciaux avec la Russie, l'Égypte et le Brésil ont quant à eux augmenté respectivement de 19.4%, 22.9% et 16.4%.

M. Li a par ailleurs ajouté que la croissance du commerce était également un résultat des mesures gouvernementales telles que des réductions sur les taxes sur la valeur ajoutée et des réductions tarifaires sur les médicaments, les automobiles, les pièces d'automobile ainsi que les biens de consommation.