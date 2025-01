La Chine et le Nigeria réaffirment leur engagement à soutenir fermement leurs intérêts mutuels sur les questions essentielles. Lors d’une conférence de presse tenue à Abuja, les deux pays ont souligné l’importance de leur partenariat stratégique global.

La Chine et le Nigeria : un partenariat stratégique renforcé

La Chine et le Nigeria ont établi un partenariat stratégique global sous la direction de leurs présidents respectifs. M. Wang Yi a déclaré que cette relation a franchi un nouveau cap important. « Les relations Chine-Nigeria ont été élevées au rang de partenariat stratégique global », a affirmé M. Wang.

Les deux pays ont également lancé une nouvelle plateforme de collaboration, marquée par la tenue de la première session plénière du comité intergouvernemental Chine-Nigeria. Cette initiative vise à renforcer la coopération coordonnée dans divers domaines.

Sur le plan international, la Chine et le Nigeria continuent de travailler en étroite collaboration. Les deux pays visent à promouvoir le développement et la revitalisation du Sud global en harmonisant leurs efforts sur les affaires internationales et régionales.

M. Wang Yi a souligné l’importance de maintenir la nature stratégique des relations entre la Chine et le Nigeria. Il a déclaré que les deux pays devraient continuer à être des exemples de coopération Sud-Sud. « Nous devons être de bons frères de confiance mutuelle », a-t-il ajouté.

Il a également appelé à exploiter les forces complémentaires des deux nations en élargissant la coopération dans des domaines tels que l’énergie propre et les minéraux verts. « Nous devons explorer continuellement le potentiel de coopération », a-t-il indiqué.

La relation globale entre la Chine et le Nigeria devrait être renforcée, couvrant divers secteurs, y compris le commerce, la culture et la défense. M. Wang a exprimé sa confiance en un avenir prometteur pour le partenariat entre les deux pays.

Le partenariat stratégique entre la Chine et le Nigeria est appelé à se développer encore davantage. Avec des efforts conjoints, les deux pays espèrent un avenir brillant basé sur une coopération renforcée et mutuellement bénéfique.