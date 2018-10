Sénégal: Macky Sall viole le "code pétrolier" (Thierno Sall)

L'ancien ministre sénégalais de l'Energie Thierno Sall a évoqué, dimanche à Dakar, "la violation du code pétrolier et de son décret d'application par Macky Sall et son Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dioune, face à la presse.

Thierno Sall dénonce la violation du code pétrolier par les autorités sénégalaises

"Macky Sall et son Premier ministre (violent) les dispositions du code pétrolier et de son décret d'application", a dit M. Sall, ajoutant qu'il les a "vu faire fi des lois de la république et engager le Sénégal dans des contrats qui pourraient nous faire perdre plus de 400 milliards par an".

Selon l'ancien ministre, "Le renouvellement de la concession antérieurement accordée à la SDE et du permis minier relatif au fer de la Falémé illustrent la manière saisissante du parachèvement du contrôle de notre économie par des intérêts privés étrangers, délibérément orchestré par le président de la République".

Candidat à la présidentielle 2019, le leader du mouvement de la république des valeurs (RV) a indiqué que "c'est dans ces mêmes conditions de violation des lois que s'est faite la concession de l'exploitation de l'aéroport AIBD sans appels d'offres, a un consortium turco-sénégalais, montée pour les besoins de ce deal".