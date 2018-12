Chine: Réduction de la pauvreté de 10 millions de personnes en 2019

Le vice-Premier ministre chinois Hu Chunhua a déclaré le 28 décembre que des efforts devaient être faits pour sortir 10 millions d'habitants des zones rurales de la pauvreté en 2019, une année cruciale pour gagner la bataille contre ce fléau.

Le gouvernement chinois engage la lutte contre la pauvreté

M. Hu, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et président du groupe de réflexion sur le développement et la réduction de la pauvreté du Conseil des affaires d'État -le gouvernement chinois- a fait ces remarques lors d'une conférence nationale sur la réduction de la pauvreté et le développement.

M. Hu a appelé à la mise en œuvre de l'esprit de la Conférence centrale de travail économique, à la réduction ciblée de la pauvreté et à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du travail de lutte afin de garantir la réalisation de l'objectif de baisse.

Il a ajouté que la planification et la construction de nouvelles maisons pour les résidents déplacés vivant dans la pauvreté au cours de la treizième période du Plan quinquennal (2016-2020) devraient être achevées en 2019.

M. Hu a également ordonné d'intégrer la lutte contre la pauvreté à la stratégie de rajeunissement des campagnes afin de renforcer la capacité de développement autonome de la population touchée par la pauvreté et de leur éviter ainsi de retomber dans la pauvreté après qu'ils en soient sortis.

Il a aussi demandé à ce que l'est du pays en plein essor se voie encouragé à contribuer à réduire la pauvreté dans certains endroits de l'ouest et que les forces sociales soient mobilisées pour qu'elles se joignent à la campagne de lutte contre la pauvreté.

On estime que plus de 10 millions de personnes vivant dans les campagnes chinoises seront sorties de la pauvreté cette année, dont 2,8 millions seront déplacées. Selon Liu Yongfu, directeur du Bureau de la lutte contre la pauvreté et du développement du Conseil des affaires d'État, au cours des six dernières années, plus de 80 millions d'habitants des zones rurales ont été sortis de la pauvreté.