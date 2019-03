Côte d’Ivoire: Un ministre détruit TEXAS GRILLZ, les ivoiriens réagissent

C’est un ministère qui a de drôles de compétences dans un pays où tout est à construire ou reconstruire qui vient de décider de raser Texas Gruillz. Le ministère de l’Équipement et de l’entretien routier excelle en saisie ou destruction de biens privés contre toute procédure légale. C’est le cas de TEXAS GRILLZ, jeune PME ivoirienne spécialisée en restauration minute, qui a été détruite ce matin, après un avis de déguerpir adresser au jeune propriétaire il y’a 48h. Sans mise en demeure, ni préavis, des succursales sont détruites ce jour au motif d’encombrement de la voie publique. Nelson Zimin décrypte.

L’affaire TEXAS GRILLZ a créé l’émoi et suscité une chaîne de solidarité au sein de la population ivoirienne

Mon cher DEGBA,

L’affaire de ce jour me dépasse tu ne peux pas t’imaginer à quel point. Ton cousin FANGAN m’a fait interrompre mon déjeuner pour m’expliquer une histoire d’une stupidité féroce. L’affaire TEXAS GRILLZ m’intéresse !

Vois-tu, quand le fétiche et la case sacrée sont confiés à des non-initiés affamés, le zèle et l’orgueil les perdent. L’affaire TEXAS GRILLZ qui fait aujourd’hui le buzz sur la toile ivoirienne mérite bien d’être portée à ta connaissance. Ce matin, ton cousin me disait que les Ivoiriens sont formidables et qu’ils ont le sens de la solidarité. Si tu entends l’affaire TEXAS GRILLZ, tu diras qu’ils ont raison. Un jeune entrepreneur est victime d’un ministre zélé. Amedé Koffi KOUAKOU, ministre de l’Équipement et de l’entretien routier, a ordonné la destruction d’un bien privé situé sur une propriété privée.

L’affaire TEXAS GRILLZ est allée assez vite et le propriétaire pris de court, n’a eu de réflexe que d’utiliser les réseaux sociaux pour pleurer sa cause. « TEXAS GRILLZ 2, après plusieurs essais est finalement en voie de démolition. La semaine dernière, sans avoir reçu une convocation préalable, c’est l’agence d’entretien routier (AGEROUTE) qui m’envoie un courrier m’informant que j’occupe un domaine public. Chose qui n’est pas vraie, vu que le terrain appartient à une chère dame qui dispose de tous les titres de propriété », expliquait GORIS MAXWELL sur son compte Facebook. Si tel est le cas, le gouvernement agirait en parfaite illégalité. Il faut noter que le déguerpissement est l'opération par laquelle il est fait obligation pour des motifs d'utilité publique à des occupants d'une terre appartenant à la puissance publique de l'évacuer même s'ils ont cultivé ou construit. Cela ne semble pas le cas. Cette affaire, qui ressemble plus à une action ciblée, a suscité l’émoi au sein de la population avant de laisser place à un élan de solidarité dans la capitale économique ivoirienne.

L’élan de solidarité des Ivoiriens comme expression de ras-le-bol face aux agissements du gouvernement « casseur »

Quand ce n’est pas la ministre de la salubrité Anne Désirée Ouloto qui casse, c’est son collègue de l’équipement et de l’entretien routier qui saisit ou détruit des biens privés (fais un tour sur la page Facebook dudit ministère). Les populations ont encore en mémoire le déguerpissement des habitants de Cocody-Danga, qui avait abouti en mai 2018, à la mise à la rue de plus de 77 familles, pour donner suite à un jugement prononcé dans des conditions troubles. Au lieu d’être reversé à la puissance publique, des informations avaient fait état de l’acquisition de ce terrain de Cocody-Danga par la première dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Ainsi, des citoyens anonymes, hommes politiques, hommes d’affaires comme monsieur Hamed Koffi Zarour, qui a offert un terrain au jeune entrepreneur infortuné, ont fait des promesses ou engagés des levées de fonds pour reconstruire TEXAS GRILLZ 2.

Dans un pays où le taux de chômage est férocement élevé, nos ministres devraient obtempérer leur zèle politique et éviter de mettre des chefs d’entreprises à la rue. DEGBA, GORIS MAXWELL, aujourd’hui en passe de devenir une figure modèle de l’entrepreneuriat ivoirien, emploie de nombreux jeunes et aide des centaines de stagiaires à parfaire leurs formations. Avec un ministère de l’emploi jeune dormant, je crois que le gouvernement Ouattara ne devrait pas pousser à bout, un peuple qui est déjà assez piétiné. Je te laisse continuer ton après-midi en compagnie de Victor Hugo qui te dit : « Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête ».

À bientôt

Nelson ZIMIN