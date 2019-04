présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire : Guillaume Soro reçoit un important soutien

La présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire pourrait bien se jouer avec l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro.

Soro poussé vers la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire?

Soro Bien que sa candidature à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire n’ait jusque-là, pas encore été formellement annoncée par le concerné, l’ancien président de l’Assemblée nationale vient de bénéficier d’un important soutien lors de la visite qu’il effectue depuis la fin du mois de mars dans le Hambol. Intitulé « L’appel de Dabakala » en référence à un appel similaire lancé, lui, à Daoukro, c’est à travers une communication lue par le député Fofana Bassatigui, que les populatiosn et cadres de Dabakala ont fait part de leur volonté de payer la caution de Guillaume Soro pour la présidentielle de 2020. « Les peuples Djimini et Djamala décident de payer, pour le compte du candidat Soro Guillaume, la caution de 20 millions de francs exigée pour faire acte de candidature », lit-on dans la déclaration publiée par les services de communication du député de Ferkéssédougou sur son site Internet. Les mêmes populations ne manquent toutefois pas, dans le document, de demander la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle 2020 en Côte d’Ivoire. Elles se sont, pour leur part, engagées à « l’aider à bâtir l’Etat-Nation dont le rêve continue d’habiter tous les habitants de Côte d’Ivoire ».

Soro proche des populations

Dans le nord du pays depuis plusieurs semaines pour s’enquérir des réalités des populations locales, Guillaume Soro n’arrête pas depuis avec les sorties révélatrices et les gros chantiers. Construction d’écoles, rénovation de lieux de culte, moments de communion qui l’emmnènent jusqu'au coeur des foyers les plus démunis. Le président du Comité politique ne pourrait être plus proche des populations qu’il ne l’est depuis l’entame de sa visite. A Plusieurs reprises, les populations ont témoigné leur gratitude au bienfaiteur qui ne manque pas d’étaler la pauvreté des populations et ses actions en vue de la faire reculer à quelques mois de la présidentielle 2020 en Côte d’Ivoire.