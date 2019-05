Titrologie : Revue de presse de Côte d'Ivoire du 8 mai 2019

La titrologie de ce mercredi 8 mai 2019 accorde une place de choix à la rencontre entre Laurent Gbagbo et Maurice Kakou Guikahué. La revue de la presse tourne également autour de la présidentielle de 2020 et la première réunion du Conseil politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Titrologie, Laurent Gbagbo a reçu Maurice Guikahué

"Gbagbo et Bédié se sont parlé, hier", barre L'Inter, à sa Une, pour parler de la visite de Maurice Kakou Guikahué à l'ancien chef d'Etat. Le journal indépendant évoque aussi "une vive tension au Plateau" due à la construction du 4e pont.

Soir Info, revient sur le déplacement de Guikahué en Belgique auprès de Gbagbo. "Le PDCI rencontre Gbagbo et le reconnaît comme président du FPI", écrit le confrère. Le journal indépendant signale une découverte macabre à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidan). "Des prisonniers découverts morts", note le média.

Le Temps, dans sa titrologie, marque à sa Une :"Laurent Gbagbo a reçu des émissaires de Bédié, hier". Le journal bleu revient, par ailleurs, sur la récente sortie d'Anne Ouloto Désirée à propos du "génocide Wê". Ce quotidien affirme que la ministre "provoque une indignation générale".

Le Jour, s'intéresse à la présidentielle de 2020 et fait savoir que "Ouattara envoie ses lieutenants sur le terrain" à l'issue de la première réunion du Conseil politique du RHDP. Sur la rencontre entre Guikahué et Gbagbo, le journal proche du pouvoir s'interroge : "pourquoi Bédié dribble Affi et choisit Gbagbo".

Selon le quotidien Le Mandat, "Ouattara met le turbo en marche" pour 2020. Notre confrère annonce que "de nouveaux recrutements sont annoncés" à la fonction publique, à la douane et au trésor.

Pour le quotidien LG Infos, "après son acquittement, la Belgique est satisfaite de l'attitude de Gbagbo". Il aborde la crise au sein du Parlement ivoirien. "Comment le RHDP discrédite l'Assemblée nationale", publie le journal.

Le journal Le Patriote, parlant du Conseil politique du RHDP, barre à sa Une : "Ouattara lance le Bulldozer !" Le quotidien proche du pouvoir met en lumière la réponse d'Anne Ouloto à Simone Gbagbo, en ces termes : "Le peuple Wê n'est pas un fonds de commerce".

Générations Nouvelles, pointe du doigt un scandale dans la région du Hambol. "Après le passage de Soro, un ministre fait démonter une pompe hydraulique", signale le média.

Pour sa part, Notre Voie, précise que sur les questions de la réforme de la CEI, la justice des vainqueurs "la communauté internationale épingle Ouattara".