Côte d'Ivoire: Ce que dit Guikahué d'une réconciliation Bédié-Ouattara

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Maurice Kakou Guikahué, N°2 du Parti democratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), s'est exprimé sur la question d'une réconciliation, reclamé à tout-va par certains cadres du parti septuagénaire entre le president du Parti Henri Konan Bédié et son ex-allié Alassane Ouattara.

Réconciliation Ouattara-Bédié: Guikahué prend position

Une reconciliation entre ces deux figures de proue de la politique ivoirienne, que sont les présidents Ouattara et Bédié, et qui devrait signé l'acte de décès du Parti democratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), le N° 2 du PDCI-RDA, le Pr Maurice Kakou Guikahué n'en veut pas. Cette position, l'ancien ministre de la Santé l'a signifiée à l'occasion d'une rencontre avec les délégués de son parti au siège du PDCI-RDA à Abidjan-Cocody le lundi dernier.

« Le Pdci n’a pas quitté le Rhdp sur un coup de tête. Le problème qui a été posé, c’est que la création du Rhdp unifié nécessitait la dissolution du Pdci-Rda. C’est ce que le président Bédié a refusé. Aujourd’hui, le président Bédié est le Chef d’un parti politique, il est le Chef du Pdci-Rda. Le président Alassane Ouattara est le chef d’un parti politique, le chef du Rhdp unifié. Donc, il peut y avoir des dialogues ou des discussions entre les partis politiques et cela ne pose aucun problème", a fait savoir M. Guikahué.

Repondant ainsi, le Secrétaire exécutif du PDCI-RDA envoyait une réponse claire aux cadres de son Parti qui continuent de reclamer à tue-tête, une réconciliation entre MM. Bédié et Ouattara. De plus, soutient M. Guikahué, aucun conflit n'oppose son mentor et le président du Rhdp comme pourrait le faire croire certains.

« Vu que sur le terrain, il y a divers sons de cloches, avec des gens qui vont sur le terrain pour parler de réconciliation entre les présidents Ouattara et Bédié, et puisque c’est devenu un discours ces derniers temps, je leur ai dit que le président Bédié n’est en conflit avec personne. Le président Bédié n’est pas en conflit avec le président Alassane Ouattara », a-t-il signifié.

Poursuivant, il aréitéré la volonté de son parti à se donner les moyens de reconquerir le pouvoir d'Etat au soir de l'éléction présidentielle de 2020. « Le Pdci-Rda est prêt à participer à toutes ces opérations pour que nous ayons la victoire en 2020. Que nos militants ne se laissent pas distraire », a martelé le Pr Maurice Kakou Guikahué.