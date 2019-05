Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 11 mai 2019

La titrologie du samedi 11 mai 2019 est fortement marquée par la rencontre entre Guillaume Soro et ses hommes à Katiola, vendredi. La revue de presse fait également écho de la lutte contre le chômage engagée par le gouvernement.

Titrologie, la rencontre Soro et ses hommes en couverture

Dans la titrologie de ce samedi, Soir info, titre : "Hier à Katiola, mystère autour d'un conclave de Soro et ses hommes dans la ville". Notre confrère revient sur ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Deux fait divers figurent à la Une du journal indépendant. "Un enseignant répudie sa femme et la retrouve pendue au salon", rapporte le média. On lit également : "un homme meurt au cimetière après avoir creusé la tombe de sa mère".

Le Patriote, traite de la lutte contre le chômage. Le journal proche du pouvoir apprend que "150 milliards" ont été "investis pour créer de l'emploi". Suite à l'incendie qui a frappé la casse de Koumassi, "Sidiki Konaté apporte la solidarité du gouvernement", révèle le quotidien. Il nous livre "la vérité sur la démission de Camara Kinaya et Anigo Attoungbre" de l'Assemblée nationale.

À sa Une L'Inter, parle d'une "confusion totale" autour du bureau d'Amadou Soumahoro. Il met en lumière les "confidences" des deux députées démissionnaires du PDCI (Parti démocatique de Côte d'Ivoire). Le journal aborde l'actualité de Yaya Touré. Pour ce média, il y a une "cacophonie autour de la fin de carrière" du joueur. La titrologie de ce journal montre les explications du ministre de la Justice à-propos de la nouvelle loi sur la filiation.

"Tiraillé entre Bédié et Ouattara, Ahoussou Jeannot, à bout de nerf, craque", titre le journal Le Temps, dans sa livraison de ce jour. Le confrère soutient que le président du Sénat est "fatigué de la pression, de l'intimidation et des menaces". Le jounal bleu parle aussi de la "grève des enseignants" qui reprend mardi.

Une grosse interrogation à la Une de Le Nouveau Réveil, de ce samedi. "Renouvellement des CNI, 5000 F, taxe ou péage sur la nationale ?", se questionne le journal pro PDCI. Le confrère affiche par ailleurs que "les actes du RHDP contredisent ses déclarations" sur la question de la réconciliation nationale".