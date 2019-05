Foot-Côte d’Ivoire : L’ AFAD et San Pedro à 90 minutes d’une première

L’Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) va disputer sa première finale de Coupe nationale ce dimanche. Elle sera face au FC San Pedro qui atteint aussi ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire.

La finale de la Coupe de Côte d’Ivoire va offrir une affiche inédite cette année. Pour la première fois de leur histoire, l’Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) et levont disputer une finale de la coupe nationale. Les deux novices vont se retrouver au Stade Félix Houphouët Boigny ce dimanche 19 mai à Abidjan.L’ AFAD a atteint sa première finale en écartant l’, tenant du titre. Les Académiciens l’ont emporté aux tirs au but au terme d’un match plein de rebondissements (3-3, 4-2 ap tab). Fondé en 2005, ce n’est qu’en 2010 le club basé à Abidjan participe au championnat d’élite de Côte d’Ivoire. L’ AFAD réalise une première saison encourageante, terminant à la sixième place du classement. Jusqu’ici, le club n’a pas encore remporté de titre. Il a fini vice-champion en 2011.De son côté, San Pedro s’est qualifié en éliminant le. Les Pétruissiens ont aussi obtenu leur ticket à l’issue des tirs au but (3-3, 3-2 ap tab). Le club a été créé en 2004 et ne compte rien dans son armoire à trophée comme son adversaire en finale de la Coupe nationale. Cette affiche s’annonce donc vitale pour les deux équipes en quête d’un premier sacre majeur.