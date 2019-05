Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 24 mai 2019

La rencontre Assoa Adou-Henri Konan Bédié est largement évoquée dans la titrologie de ce vendredi 24 mai 2019. Ce sujet figure à la Une de plusieurs journaux ivoiriens.

Titrologie, dans le secret de la rencontre Assoa Adou-Bédié

La titrologie du vendredi 24 mai 2019 revient sur la rencontre entre Assoa Adou et Henri Konan Bédié. LG Infos, plonge les lecteurs "dans les coulisses" de ces échanges et salue "le geste politique" de Gbagbo. Par ailleurs, le journal bleu explique "les dessous de la dissolution de l'ONI".

Au sujet du tête-à-tête entre Assoa Adou et le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), Le Temps, affirme que "Gbagbo et Bédié se sont parlé au téléphone". Notre confrère ajoute que "le FPI et le PDCI scellent le sort du RHDP". Ce quotidien s'intéresse aussi au bombardement de Bouaké. "Le procès bâclé pour masquer la vérité", écrit-il.

Pour Le Mandat, le "rapprochement entre Bédié-Gbagbo" est une "tempête dans un verre d'eau". Le média annonce un recrutement de pompiers civils au niveau de la fonction publique.

À sa Une, Soir Info, dévoile les "grandes décisions arrêtées" par Gbagbo et Bédié. Dans sa titrologie, le journal indépendant rapporte un crime odieux. "Un pasteur décapité, sa tête emportée", publie ce quotidien.

Dans une interview accordée à Le Patriote, Joël N'Guessan porte une grave accusation à propos des affrontements de Béoumi. "Ce sont les cadres du PDCI qui sont à la base", accuse-t-il. Ce quotidien soutient en outre que "2 361,4 milliards de F CFA" ont été investi en 2018 "dans les secteurs soiaux".

Selon Le Rassemblement, dans le cadre du programme social du gouvernement, l'Etat est "prêt à réhabiliter 21 000 pompes". Pour L' Expression, à Ouragahio, Alassane Ouattara "réussit là où Gbagbo a échoué". Il affiche la mise en garde du procureur aux hommes politiques concernant les événements de Béoumi.

Notre Voie, revient sur le bombardement de Bouaké en 2994, avec une interrogation à sa couverture. "Qui a peur de la vérité ?", cherche à savoir le journal, qui révèle que dans la région de la Nawa, 70 femmes ont été violées dont 28 élèves.

Dans les colonnes de Le Nouveau Réveil, il revient que la crise autour du trône de Walèbo se poursuit. "La reine-mère boycotte, encore, hier, à Sakassou !", titre le journal pro PDCI. Depuis Italie, Akossi Bendjo parle aux Ivoiriens, ajoute le confrère.

Le Quotidien d' Abidjan, accorde sa lucarne à la sénatrice Bamba Sogona, qui affirme, après sa révolte contre le régime : "J'assume tout ce que j'ai dit et je ne rejette aucun mot". Une autre réaction à la couverture de Le Jour, de ce vendredi 24 mai 2019. "J'ai été chassé comme un malpropre", confie Dr Lenissongui-Coulibaly, ex-proche de Bédié.

Générations Nouvelles, titre à sa Une : "Voici où se trouve Soro", après Katiola. Ce média croit savoir ce que deviennent les 20 tonnes de ciment saisies alors que l'ex-PAN envisageait de construire une école au Nord.

Pour L' Inter, dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme, "Moussa Sanogo définit les missions assignées aux députés".