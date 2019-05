Côte d’Ivoire: Voici la vérité sur le chantre décapité à Marcory

La tête fraichement coupée du chantre Silvio Emmanuel, a été retrouvée dans le bureau du prophète Niava Jean, pasteur d’une église évangélique à Koumassi terminus 32, c’était le jeudi 24 mai 2019.

La tête du chantre a été retrouvée à Koumassi

Le mercredi 24 mai le corps sans vie, décapité, d’un jeune homme avait été découvert à Marcory alliodan, au sein d’une des églises du prophète Niava. Le jeune fidèle Silvio Emmanuel, chantre dans le groupe musicale de l’église, a été égorgé et le corps abandonné. Selon ses proches, le jeune chantre se retirait régulièrement dans son église pendant plusieurs jours, lorsqu’il était en période de jeûne. C’était pour lui une sorte de retraite spirituelle. Cette fois, la retraite lui a été fatale. Alors qu’il séjournait dans l’église, comme à ses habituelles périodes de jeûne, Silvio s’est fait lâchement assassiné, égorgé. Cependant, un fait des plus intrigants c’est que la tête a été emportée.

Beaucoup évoquaient la thèse « des microbes », ces enfants dits en conflit avec loi mais qui agressent avec une violence inouïe. Les supputations allaient bon train jusqu’à ce que les agents de la police, découvrent le jeudi 25 mai 2019, après une enquête menée minutieusement, la tête de la victime dans les toilettes du bureau du prophète Niava. Stupeur et effroi se lisaient sur le visage des habitants et fidèles du quartier. Ils s’étaient rassemblés autour de l’église à la vue des agents de la police. Le pasteur et son complice ont été conduits au commissariat le plus proche.

Le pasteur aurait refusé de se prononcer avant l’arrivée de son avocat. Si les raisons de ce crime odieux ne sont pas encore connues, il semblerait que ce soit un crime lié à des pratiques occultes. Les pratiques de ce genre sont courantes. On se souvient encore de l’assassinat du petit bouba.