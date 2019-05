Côte d’Ivoire: Un pédophile de 32 ans arrêté par la police

Un pédophile a été interpelé le lundi par la police criminelle. Il menaçait sa victime de 15ans.

Le pédophile BA a été mis à la disposition du Parquet d’Abidjan

L’on ne cessera jamais de le dire, les réseaux sociaux, bien qu’ayant des avantages tant sur le plan professionnel et relationnel, recèlent de beaucoup de dangers. Il y pullule toutes sortes de personnes, certaines bien intentionnées et d’autres aux desseins lugubres. V G, jeune élève de 15 ans, n’oubliera pas d’aussitôt sa rencontre avec B A. Les faits : la petite VG 15 ans, élève fait la rencontre de B A, sur Facebook, avec qui elle sympathise. S’ensuivent différents échanges qui transforment cette amitié en une relation amoureuse. La confiance s’installe et les tourtereaux deviennent de plus en plus intimes. À la demande du nouvel amoureux, la jeune mineure VG lui fait parvenir des photos et vidéos coquines. Cela a pour but d’entretenir leur relation. Chose que BA apprécie énormément.

Cependant plus la relation avance, plus VG se rend compte que son compagnon virtuel n’est pas celui qu’elle croyait. Elle découvre qu’il a en fait 32 ans. Il lui avait fait croire qu’il en avait 18. Elle décide donc de mettre fin à la relation. Croyant avoir tourné la page, elle reçoit, un jour un message de BA. Dans le message, ce pédophile la menace de publier les images et films à caractère sexuel qu’elle lui a jadis envoyés. Prise de panique, c’est la peur au ventre que VG informe son père du chantage dont elle est victime. La Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité est aussitôt saisie. Grâce aux investigations de la PLCC, en collaboration avec le Laboratoire de Criminalistique Numérique ( LCN), l’individu est interpelé.

Lors de son interrogatoire, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et affirme qu’il voulait juste « plaisanter », et n’a pas mesuré l’ampleur de ses agissements. Le pédophile BA a été mis à la disposition du Parquet d’Abidjan. Il pourrait être poursuivi pour menace de publication d’images à caractère sexuel sur internet. Si dans le cas de la petite VG, l’histoire semble bien finir, il n’en est pas autant pour beaucoup de filles qui ont fini par se faire abuser sexuellement. C’est le lieu d’interpeller les parents à être plus rigoureux dans l’éducation des enfants et discuter avec eux sur les dangers des réseaux sociaux. Car des BA, il en existe malheureusement assez sur Facebook. Alors vigilance !!!!