Côte d'Ivoire : Adama Bictogo menacé par la police nationale

Adama Bictogo, proche d' Alassane Ouattara, est un homme d' affaires prospère sur les bords de la lagune Ebrié, et même hors de la Côte d' Ivoire. Mais ces derniers temps, l' ancien ministre de l' Intégration africaine a quelques soucis avec la police nationale.

Adama Bictogo sommé de déménager

Adama Bictogo est à la tête de l' entreprise SNEDAI qui intervient dans le transport, le BTP, les technologies et l' énergie. Créée le 26 octobre 2007, cette société se positionne comme "un véritable partenaire de l' Etat ivoirien pour la modernisation et la sécurisation de tous systèmes d'identification et de documents administratifs", comme l' indique le site officiel de l' empire fondé par Adama Bictogo.

Dans l' exercice de ses activités, la société d' Adama Bictogo a pris ses quartiers dans les locaux de la direction de la police nationale, situés au Plateau, le centre des affaires. Depuis un moment, la cohabitation entre SNEDAI et la direction de la police est devenue difficile. Dans sa parution N° 801 du 29 mai 2019, La Lettre du Continent publie qu' Adama Bictogo est devenu indésirable. Selon le bimensuel, les nuisances sonores liées à la confection des passeports biométriques ont fini par agacer le général Youssouf Kouyaté, le directeur général de la police. Ce dernier met de plus en plus la pression sur l' ex-ministre d' Alassane Ouattara afin qu'il quitte les lieux.

On le sait, Adama Bictogo est l' un des fidèles lieutenants du président de la République. Dans cette affaire, même si le général Youssouf Kouyaté a l' onction du ministère de l' Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, le patron de SNEDAI a l' avantage d' être dans le cercle très restreint du chef de l' Etat. Selon son cahier de charges, la société du natif d' Agboville, ville du Sud du pays, devrait se construire un siège adapté à la confection des passeports biométriques. Jusqu' à présent, cette disposition n' est pas respectée. Il ne serait pas étonnant d 'assister à un bras de fer entre les deux hommes les jours à venir.