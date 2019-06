Côte d'Ivoire: Une Ivoirienne victime d'agression sexuelle en Tunisie

Une jeune femme de nationalité ivoirienne a été victime d'agression. Elle s'est fait violemment molestée par des jeunes tunisiens. Les faits on eu lieu à Marsa. Elle etait accompagnée de son bébé âgé d'un an.

Une ivoirienne et son enfant se font agresser par deux tunisiens

Le lundi 27 mai 2019, une jeune ivoirienne accompagnée de son enfant qu'elle portait au dos se fait agresser sexuellement à Marsa, relate huffposttunisie. La jeune dame a en outre subie un cas grave de violences physiques, tel que rapporté par l’Association Tunisienne de Soutien des Minorités, et confirmé par une source judiciaire.

“Elle a reçu des coups de pieds et de poings au visage...Elle a été frappée, elle et mon bébé d’un an et demi", confie son mari Meless Jean Marc, sous le choc, au média Afroplanète. Dans une video en ligne le mari de la victime raconte le calvaire de sa femme. C'est en partant acheter le gouter de son bébé à l’épicerie du quartier, qu'elle croise le chemin de ces deux ignobles personnages, deux tunisiens, des hommes vils et sans foi ni loi. Ils lui font des attouchements sexuels sans son accord.

La pauvre femme agressée se met alors à crier. Mal lui en a pris, ces deux sinstres individus pris de colère, se mettent à la battre, explique-t-il dégoûté. “La victime ayant son bébé au dos, impuissante vis-à-vis de leurs carrures et forces, ne pouvait que subir la bastonnade de ces derniers”, indique le site Afro Planete.

Ayant raconté les faits à son mari, le couple se rend au poste de police pour deposer une plainte. "Le mari estime avoir ressenti un certain désintéressement de la part des agents de police à leur cause". Notons qu'il a été rapporté que plusieurs cas d'agressions de personnes noires africaines, ont été traités avec laxisme par les autorités policières en Tunisie ou dans les pays arabes. “La police n’est même pas intervenue, ni rien” a t-il déploré.

Les agresseurs arrêtés

Selon l’Association tunisienne de soutien des Minorités, la police a interpellé les deux agresseurs. Ils répondront de leurs actes devant la justice. “Nous ferons le suivi de cette affaire et tiendrons l’opinion publique au courant”, indique l’association. Cette énième agression a fait beaucoup de remours. Cette affaire a suscité une vague de colère, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, ils sont nombreux ces internautes tunisiens à avoir exprimé leur indignation face à ces cas de violences gratuites et répétitives.

“Notre peuple tolérant et nos institutions tolérantes (...) C’est honteux de voir ce qui est infligé aux migrants". C'est en ces termes que se sont exprimés certains internautes tunisiens, pris de compassion pour ce couple. Pour rappel, le président des Ivoiriens résidant en Tunisie, avait été assassiné dans des circonstances pas encore élucidées.

Certains ont évoqué la piste d'agression raciste tandis que la police a conclu un braquage qui a mal tourné. Quoi qu'il en soit, les exactions à caractère raciste, commis sur les noirs dans les pays du Maghreb, sont légions.