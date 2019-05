Côte d'Ivoire: "Arafat dj ne s’est jamais séparé de sa femme"

Une semaine après avoir annoncé sur les réseaux sociaux que sa femme Carmen était un coeur à prendre, Arafat dj a enfin fait la lumière sur cette affaire.

Arafat dj et Carmen sont toujours en couple

Le boss de Yorogang, Arafat dj, aime bien qu’on parle de lui. En bien ou mal peu importe pour le leader de la Chine, pourvu que son nom soit au cœur des débats sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, dans la presse et bien d’autres endroits. Arafat dj a récemment lâché une bombe en annonçant que sa dulcinée ‘’Carmen’’ était désormais un cœur à prendre. Une information qui a fait couler beaucoup d’encre sur la toile. Si Certains fans d’Arafat dj avaient exprimé leur déception à l’endroit de leur mentor pour cet acte jugé ‘’irresponsable‘’, il y en a d’autres qui sont restés sceptiques face à cette information mettant cela au compte de la recherche du buzz.

Et bien Arafat dj a enfin décidé de mettre un terme à ce débat. Dans la soirée de ce jeudi, il a publié une photo de sa dulcinée Carmen sur son compte instagram avec ce message ‘’Eux, ils s’embrouillent’’. Une façon pour le Zeus d’Afrique de dire qu’il est toujours en couple avec sa chérie quel que soit ce qui se raconte. Cette publication a bien entendu fait réagir de nombreux followers de l’auteur du moto moto. ‘’Tu n’as pas dit ton amour c’est l’argent, si tu avais laissé Carmen, j’allais te gifler, tu allais comprendre qu’on ne joue pas avec la Chine‘’, a ironisé un fan d’Arafat dj quand un autre chinois commentait. ‘’Carmen est trop belle pour que tu la laisses, en tout cas, si tu l’avais chassée, nous irions tous chercher ses bagages pour la ramener’’.

Interrogé par Vibe Radio, un proche du roi de la Chine, a décidé de faire la lumière sur cette affaire de séparation du couple Houon. ''Arafat ne s’est jamais séparé de sa femme. Il n’a jamais bloqué non plus sa fille. Que les détracteurs arrêtent. Dans tout couple, il y a toujours quelques quiproquos, à l'image de la dent et la langue qui malgré quelques embûches demeurent toujours ensemble'', a déclaré ce proche du boss de la Yorogang avant d’ajouter qu’Arafat ''aime sa fille au même titre que sa femme. Ils se sont promis le mariage. Et il y aura le mariage, c’est ce que les gens doivent retenir’’.