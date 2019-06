Miss Côte d'Ivoire 2019: Gueye Tara crée la polémique

Gueye Tara, élue ce samedi Miss Côte d'Ivoire 2019, n'a pas échappé aux traditionnelles polémiques auxquelles doivent faire face la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Et cette année, c'est sa double nationalité qui derange certains ivoiriens.

La double nationalité de Gueye Tara choque des ivoiriens

A peine élue Miss Côte d'Ivoire 2019, que la belle Gueye Tara fait déjà l'objet de polémique. En effet, plusieurs ivoiriens se sentent offusqués de voir cette jeune fille dont le père est sénégalais être sacrée reine de la beauté ivoirienne. Certains abidjanais ont exprimé leur ras-le-bol de voir la communauté sénégalaise de Treichville jubiler à l'annonce des résultats. ''Mais qu'est ce que les sénégalais viennent chercher dans une affaire qui concernent les ivoiriens'', pouvait-on lire dans un commentaire sur les réseaux sociaux.

Des propos auxquelles Adja Soda, la mère de la Gueye Tara, ne semble accorder aucune importance. « Ce n’est pas maintenant que ce débat a commencé. Les choses ont commencé depuis son élection à Yamoussoukro. Comme nous ne voulons pas entrer dans la polémique, nous laissons les gens dire ce qu’ils veulent. Son père est sénégalais, mais moi, je suis ivoirienne de par ma mère qui est Adjoukrou. Du côté maternel, je suis ivoirienne, du côté paternel, je suis sénégalaise. Toute ma famille vit à Dabou. Sa grand-mère est de Dabou et elle peut tout justifier tant en Adjoukrou qu’en Baoulé. Son père a été un agent de la Rti. Il s’appelle Medoum Gueye. Ma fille a fait beaucoup de publicité lorsqu’elle était petite dont celle d’Orasel », a-t-elle confié.

Par ailleurs d'autres ivoiriens se sont erigés en defenseurs de Gueye Tara dont la talentueuse web comédienne Yvidero qui trouve cette polémique inutile. ''Je ne vois pas où se trouve le souci. Mon peuple devient de plus en plus intolérant, ne respecte pas le rêve des autres et veut critiquer tout et pour tout. Des polémiques inutiles pendant que le prix du Kg de Viande a augmenté et que pour une ambulance non inaugurée, une dame a perdu la vie ... Mais non ce ne sont pas des sujets importants c’est plutôt le nom de La Nouvelle Miss ou encore ses pieds ou sa forme ou ses dents et que sais je encore dont on doit débattre sur les réseaux sociaux au point d’en faire de grands débats sur certains groupes et pages'', a soutenu Yvidéro.

Avant d'ajouter que ''quand est élue une miss France « noire » et que les français de souche se plaignent, on crie tous au racisme (loool) pendant que ce que nous faisons aujourd’hui est une autre forme de racisme. Eh oui vous êtes des racistes vous qui pensez que son nom sonne sénégalais plutôt qu’ivoirien, vous qui avez écrit cela sans toutefois penser à son rêve qui aujourd’hui s'est réalisé, en l’accompagnant la félicitant en l’encourageant à mener à bien son mandat, vous avez été racistes. Avec vos mots blessants parfois insultants vous créez des monstres'', a deploré la comédienne ivoirienne à travers un publication sur sa page facebook.

Notons que Gueye Tara n’est pas la première binationale à être arrivée jusqu’au top niveau du concours Miss Côte d'Ivoire. L’Ivoiro-Cap-Verdienne Inès da Sylva Batista décrochait le titre de Miss CI 2010 quant l’Ivoiro-allemande Abiba Bakayoko était Première dauphine 2016 et l’Ivoiro-vietnamienne Jemima Gbato était sacrée Première dauphine 2018.