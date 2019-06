Miss Côte d'Ivoire 2019 : Gueye Tara, nouvelle reine de la beauté

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire -

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

La finale du concours de beauté Miss Côte d’Ivoire 2019, a eu lieu ce samedi. Des 27 prétendantes en lice pour ravir le titre de Miss Côte d'Ivoire 2019, Gueye Tara est arrivée en tête.

Gueye Tara élue Miss Côte d'Ivoire 2019

La finale du conconrs de beauté dénommée '' Miss Côte d'Ivoire'' qui était à son apothéose ce samedi 1er à Sofitel Hotel Ivoire, a vu la belle et ravissante Gueye Tara couronnée miss Côte d'Ivoire 2019, succédant ainsi à Suy Fatim. Elle a su, au travers de ses differents passages, à convraincre le jury et le public, surplantant ainsi les 26 autres candidates. La belle Tara a donc pour dauphines, Irié Satya (1ère), Koné Leila(2ème) , Larry Calixte (3ème) et Deza Laeticia(4ème).

Gueye Tara, en plus de la célébrité qui lui ouvre grandement les portes, repart avec une somptueuse voiture 4×4 de marque Changan du concessionnaire United Motors, la somme de trois (3) millions de la Première Dame ivoirienne Dominique Ouattara, représentée à la soirée par la Ministre de la famille, de la femme et de l’enfant, Bakayoko Ly Ramata, ainsi que divers autres lots.

Notons que Gueye Tara, agée de 22 ans, avec son teint noir, est arrivée tout droit de Fez au Maroc où elle suit des études de licence d’économie à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah. Elle a été élue, Miss de la région du Bélier le samedi 23 mars dernier à la salle Alabo de l’hôtel Président de Yamoussoukro. Du haut de ses 1m78, elle s'est donnée pour objectif, au cas où elle decrochait la couronne de participer à la réinsertion des enfants autistes. Il s'agira donc pour elle, de sensibiliser toutes les couches sociales sur les réalités de ce trouble du développement et amener la population à comprendre que tout le monde peut donner naissance à un autiste.