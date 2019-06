France: Didier Drogba en colère contre une chroniqueuse

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Didier Drogba, joueur ivoirien de football, exprime dans un tweet, sa colère face au racisme d'une chroniqueuse de l'emission ''On n'est pas couché''. Dans un tweet Didier Drogba, en colère, a tenu à recadrer Christine. Il en a profité pour dénoncer le laxisme des responsables de l'emission devant une telle bourde.

L'esclavage des noirs n'est pas comparable à la shoah, les noirs n'ont pas souffert comme les juifs

La chroniqueuse de l'émission "On n'est pas couché ", Christine Angot, a tenu des propos indécents et racistes concernant l'esclavage subi par les noirs. C'était le 02 juin au cours de l'emission sus-citée. Le samedi soir, lors de l'émission ''On n'est pas couché'', la chroniqueuse a estimé que l'esclavage était "exactement le contraire" de la Shoah car les esclaves devaient être "en bonne santé ". Les noirs, pour cette dame, n'auraient donc pas souffert comme les juifs.

La bêtise insistant toujours, elle a même entrepris d'expliquer "sa comparaison". “Le but avec les juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, de les tuer, et ça introduit une différence fondamentale alors qu’on veut confondre avec par exemple l’esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis ou ailleurs, et où c’était exactement le contraire. C’est-à-dire l’idée, c’était qu’ils soient en pleine forme, en bonne santé pour pouvoir les vendre et pour qu’ils soient commercialisables. Donc non, ce n’est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes”.

L'emission recevait l'écrivain Franz. Il était sur le plateau pour parler de son livre sur l'Allemagne nazie. C'est au cours de l'entrevue avec l'écrivain que la journaliste Christine Angot a décidé de pondre de telles inepties. La blogosphère en fut choquée et les réactions ne se sont pas fait attendre. Le joueur de football Didier Drogba, visiblement très remonté a réagi dans un tweet. Dénonçant les propos haineux et racistes de la chroniqueuse. Par ailleurs, Didier Drogba n'a pas manqué décrier "le mutisme des présentateurs de l'émission".